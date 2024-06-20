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بيت الحكمة: ورشات فكرية ولقاءات تقديمية للمؤلّفات يومي 25 و27 جوان

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 22:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ينظّم قسم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يوم الثلاثاء 25 جوان (س11) لقاء فكريّا لتقديم كتاب "أخلاقيّات العيش المشترك" للأستاذ فتحي التريكي.
وينسق اللقاء الأستاذان جلال الدين سعيّد ومهدي مبروك.
ويستضيف مقر المجمع بضاحية قرطاج شمال العاصمة يوم الخميس 27 جوان ورشة فكريّة بعنوان "الواجب الوطني التشريعي نحو التراث". وتنتظم هذه الورشة تحت إشراف قسم الدّراسات الإسلاميّة بالمجمع.


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