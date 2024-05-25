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اعفاء المندوب الجهوي للتربية بتونس 1 (وزارة التربية)

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 18:08 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قررت وزارة التربية، اليوم السبت، اعفاء المندوب الجهوي للتربية تونس 1، حمد فؤاد بن لطيف، من مهامه وتعيين مندوب جديد خلفا له، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

وارجعت الوزارة هذه الاقالة الى "الكم الهائل من التجاوزات الإدارية والتنظيمية التي تمت ملاحظتها إثر سلسلة من الزيارات الفجئية التي قامت وزيرة التربية، سلوى العباسي للمؤسسات التربوية التابعة بمندوبية التربية بتونس 1 وفق ذات البلاغ.

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