كأس أوروبا 2024 : المنتخب الفرنسي يستهل غدا مشاركته بلقاء النمسا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666f261ca743a0.57702180_mfehpilojqnkg.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل المنتخب الفرنسي مبارياته في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بلقاء النمسا غدا الاثنين لحساب منافسات المجموعة

الرابعة.

ويسعى المنتخب الفرنسي المرشح بقيادة نجمه كيليان مبابي في هذه النسخة من البطولة القارية لإحراز لقبه الثالث وتجاوز تعثراته القارية حيث كان قد بلغ نهائي كأس العالم في النسختين السابقتين عندما توج باللقب في مونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا (4 - 2) فيما حقق لقب الوصافة في كأس العالم -2022 بقطر بخسارته أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعدما تعادلا (3 - 3) في نهاية الوقت الإضافي.

وفازت فرنسا برابطة الأمم الأوروبية عام 2021, بينما لم توفق في كأس أوروبا منذ أن استلم ديديييه ديشان تدريب المنتخب صيف عام 2012 كما تعثر أيضا في نسخة 2016.



...



ويعتمد المنتخب الفرنسي على لاعبي الخبرة لا سيما في خط الهجوم الذي يقوده بالإضافة إلى مبابي كل من مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان قريزمان والمخضرم أوليفيي جيرو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده ب57 هدفا في 133 مباراة بالإضافة إلى جناح باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه.

في المقابل, يأمل المنتخب النمساوي المرشح للعب دور الحصان الأسود في البطولة بقيادة مدربه رالف رانغنيك في أن يحقق المفاجأة على الرغم من افتقاده لقائده الرمز دافيد ألابا لعدم تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي في صفوف ريال مدريد

الإسباني.

وكان المنتخب الهولندي فاز اليوم الاحد على نظيره البولوني 2-1 في اولى مقابلات المجموعة الرابعة.