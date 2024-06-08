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الثلاثاء القادم.. سنية الدهماني مجددا أمام التحقيق

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Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قررت النيابة العمومية احالة المحامية سنية الدهماني على التحقيق وذلك لاستنطاقها بخصوص قضيتين جديدتين تعلقتا بتصريحات سابقة كانت قد ادلت بها ...
وتواجه الدهماني تهما تعلقت بالمرسوم 54... ومن المنتظر أن يتم سماعها الثلاثاء المقبل

يذكر وان الدهماني تعلقت بها قضية سابقة متعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس وقد تم ختم الابحاث فيها بتاريخ 28ماي الفارط وكان منطلقها شكاية رفعتها ضدها ادارة السجون والإصلاح اثر تصريح اذاعي لسنية الدهماني...


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