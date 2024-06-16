انتاج الغاز الطبيعي يتراجع مع موفى افريل الماضي مدفوعا بتقلص اداء اهم الحقول

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تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف إلى موفى شهر أفريل 2024 تراجعا مقارنة بموفى شهر أفريل 2023 بنسبة 30 بالمائة إذ بلغ حوالي 0.7 مليون طن موازي نفط مقابل 0.9 مليون طن موازي نفط موفى شهر أفريل 2023.



أرجع المرصد الوطني للطاقة والمناجم هذا التراجع بالأساس الى تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وتوقف الانتاج بحقل نوارة من 19 فيفري إلى غاية 07 مارس 2024 لاجراء عمليات صيانة مبرمجة، وفق نشرية شهر افريل حول الوضعية الطاقية في تونس.





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كما شهدت كميات الاتاوة الجملية إنخفاضا بــ5 بالمائة إلى موفى شهر أفريل 2024 لتبلغ 316 ألف طن مكافئ نفط مقابل 334 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة فيما شهدت الشراءات من الغاز الجزائري انخفاضا بنسبة 5 بالمائة إلى موفى شهر أفريل 2024 لتبلغ 683 ألف طن موازي نفط، حسب المرصد.



علما ان الطلب على الغاز الطبيعي بلغ موفى شهر أفريل ،2024 1.35 مليون طن مقابل نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة وذلك بالمقارنة مع شهر أفريل من السنة الفارطة.

وقد سجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة ، 8 بالمائة ويرجع ذلك بالأساس الى محدودية توفر الغاز ولا يعكس هذا الانخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء وتم تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر وليبيا.

وتبلغ حصة الطلب لانتاج الكهرباء حوالي 64 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا بنسبة 9 بالمائة موفى شهر أفريل 2024 مقارنة بموفى شهر أفريل 2023، وفق النشرية.