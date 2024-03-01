كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الخميس الى السابعة من صباح الجمعة) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية صفاقس// قرمدة 2 / بئرعلي1 / رملة 4 / العامرة 4 / الغريبة 5 / المحرس3 / ساقية الدائر3 /عين تركية4 / جبنيانة 2 / منزل شاكر3 / الحنشة 8 / عقارب 3/ الغرابة 4 / السلطنية 3 / الطهاهرة 3 / صفاقس المدينة 1 / القراطن 8 / الشعال 5 / صفاقس المطار 3





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//ولاية جندوبة// وادي مليز 13 / بني مطير 30 / سد بوهرتمة 17 / عين دراهم 34 / بوسالم 19 / فرنانة 20 / وادي مليز22 / سد بربرة 17 / الفايجة 45 / جندوبة 9 / طبرقة 11



//ولاية سليانة// الروحية 6 / العروسة 9 / عين بوسعدية10 / برقو17 / سيدي بورويس 13 / مكثر12 / بوعرداة 4 / كسرى 24 / قعفور7 / سليانة 9 / الكريب 8 /



//ولاية بن عروس// الخليدية 5 / بومهل 2 / مقرين 10 / حمام الأنف 4 / المحمدية 6 / رادس 12 / بن عروس25 / المروج 4

أريانة رواد 1 / سيدي ثابت 2 / شرفش 6 / قلعة الأندلس 6 / المنيهلة 1



//ولاية زغوان// جرادو 4 / سد وادي الرمل 2 / عين عسكر 9 / بئر مشارقة 4 / صواف 2 / سد وادي الكبير18 / الفحص 9

الناظور 5 / مقرن 1 / زغوان 1



//ولاية منوبة// المرناقية 10 / طبربة 14 / شواط 14 / الجديدة 10 / البطان 10 / برج العامري 19 / منوبة 1 / السعيدة 10



//ولاية بنزرت// ماطر 14 / منزل بورقيبة 4 / غزالة 2 / رأس الجبل1 / أوتيك 4 / سونين 2 / جومين 10 / سجنان 2 / تينجة 4 / بنزرت المدينة 2 / سيدي أحمد 3 / بنزرت الميناء 2



//ولاية نابل// منزل تميم 2 / الميدة 10 / أزمور 1 /



//ولاية مدنين// ميدون 3 / حاسي الجربي 3 / حومة السوق 9 / جربة 6 / بني خداش 2 / جرسيس 3



//ولاية المهدية// قصور الساف 6 / سيدي علوان 8 / بومرداس 4 / الجم 8 / أولاد الشامخ 6 / شريان 7 / المهدية الميناء 7 / الشابة 6 / البرادعة 5



//ولاية سوسة// النفيضة 2



//ولاية المنستير// الساحلين 3/ بنبلة 2 / قصيبة المديوني 8 / جمال 2 / بني حسان 3/ طبلبة 8 / صيادة/ لمطة/ بوحجر 3/ المكنين 5 / الوردانين 3 / البقالطة 12 /زرمدين 1/ قصر هلال 8 / المنستير 3/ معتمر 7



//ولاية باجة//تيبار 10 / سد كساب 25 / سد سيدي سالم 6/ مجاز الباب 8/ تستور 6 / عمدون 40 /نفزة 16 / تبرسق 6 / قبلاط 9 / باجة المحطة 17 / باجة الجنوبية 5 / وادي الزرقاء 3



//ولاية الكاف// قلعة سنان 11 / الجريصة 13 / الطويرف 3 / السرس 2 / الدهماني 7 / تاجروين 8 / ساقية سيدي يوسف 12 / نبر 2 / وادي ملاق 11 / الكاف 7 / القصور 6 / القلعة الخصباء 2 / k13 5



//ولاية القصرين// العيون 12 / فوسانة 10/ فريانة 2 / سبيطلة 3 / جدليان 4 / حيدرة 12/ حاسي الفريد 4 / سبيبة 5 / تالة 20 / القصرين 8 / مجال بلعباس3



//ولاية القيروان// عين جلولة 6 / العلم 5 / بوحجلة 7 / حفوز4 / العلا 8 / نصر الله 4 / السبيخة 5 / الحاجب 3 / الشبيكة 13 / القيروان 5



//ولاية قفصة// زانوش 3 / الرديف 1 / قفصة 2 / سيدي عيش 3 / قطار3



//ولاية قبلي// سوق الأحد 1/ دوز 4 / الفوار 3 / أم علي 1 / سعيدان 1 / زعفران 3 / قبلي 2 / قبلي الجنوبية 2 / قيزان 4



//ولاية قابس// المطوية 1 / شنني 2 / غنوش 2 / مطماطة القديمة 5 / مطماطة المطار 4 / دخلية توجان 4 / قابس 2 / مطماطة الجديدة 4 / الحامة 2



//ولاية توزر// توزر 1/ تمغزة 1