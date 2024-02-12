خواطر حول الشعر التونسي الجديد الناطق بالفرنسية محور محاضرة في بيت الحكمة

يقدّم الأستاذ سمير المرزوقي يوم 14 فيفري الحالي بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" محاضرة بعنوان: خواطر حول الشعر التونسي الجديد الناطق بالفرنسية.

ووفق بلاغ صادر عن المجمع، فإن هذه المحاضرة ستقدم خلال أمسية أدبية تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ويديرها الدكتور كمال الدين قحة المدير العام الأسبق لدار الكتب الوطنية والذي كان تولى الإشراف سابقا أيضا على إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في أكثر من دورة.



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