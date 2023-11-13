المكتبة السينمائية تحتفي بالأب الروحي للسينما الإفريقية عصمان صمبان من 17 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023

بعد أن كان من المقرر أن تحتفي أيام قرطاج السينمائية خلال دورتها الـ 34 بمرور مائة عام على ميلاد الأب الروحي للسينما الإفريقية، المخرج والكاتب السنغالي "صمبان عصمان" (1923-2007)، وبعد أن تم إلغاء هذه الدورة بقرار من سلطة الإشراف "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، أعلنت المكتبة السينمائية التونسية اليوم عن تنظيم أسبوع للاحتفاء بهذا المبدع السينمائي وذلك بعرض أعماله من 17 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 .



وتستهل سلسلة العروض يوم الجمعة 17 نوفمبر (س18و30) بعرض فيلم Le mandat (1968) 91دق. ويعرض هذا الفيلم ثانية يوم 5 ديسمبر (س18و30دق)

ويتابع الجمهور يوم السبت 18 نوفمبر فيلمين الأول على الساعة 16 ويحمل عنوان xala (1974 ) وهو فيلم طويل 128د ويعاد عرضه يوم السبت 9 ديسمبر (س18و30).



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اما الفيلم الثاني فيعرض بداية من الساعة 18و30 ويحمل عنوان CAMP DE THIAROYE

وهو من انتاج سنة 1988 ويستغرق 148دق . وسيقدم في عرض ثان يوم28 نوفمبر (18و30) .



ويكون الموعد يوم الثلاثاء 21 نوفمبر مع فيلم Emitai (1971) لمدة 95 دقيقة ويعاد عرضه يوم الجمعة 8 ديسمبر (س16) .

ويتابع عشاق السينما يوم الأربعاء 22 نوفمبر (س18و30) فيلم GUELWAAR (1992-113دق) الذي يقدم عرضه ثانية يوم السبت 9 ديسمبر س16) . أما في اليوم الموالي فسيتابعون في السادسة والنصف مساء فيلم MOOLAADE (2004 – 124دق) الذي يعرض ثانية مساء السبت 2 ديسمبر في التوقيت ذاته.



ويفسح المجال للأفلام القصيرة يوم الأربعاء 29 نوفمبر (س18و30) مع BOROM SARRET (1963-22دق) و NIAYE (1964-30دق) وكذلك LA NOIRE DE…, (1966 -65دق) الفائز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية آنذاك. ويعاد عرض هذه الأفلام يوم الجمعة 8 ديسمبر س18و30.



وتم تحديد يوم الجمعة 1 ديسمبر (س16) لتقديم قراءات في الأعمال الكاملة للسيناريست والكاتب عصمان صمبان. يليها عرض فيلم CEDDO بداية من السادسة والنصف مساء وهو فيلم طويل (120دق) من إنتاج سنة 1977 وسيعرض ثانية يوم الأربعاء 6 ديسمبر س18و30.



ويتابع الجمهور يوم السبت 2 ديسمبر (س16) فيلم FAAT-KIN (سنة 2000) ويستغرق 120دقيقة، وسيقدم في عرض ثان يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 (س18و30).