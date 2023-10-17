تجمع ليلي حاشد أمام مقر السفارة الفرنسية بشارع بورقيبة للمطالبة بوقف المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة

تجمع مئات الاشخاص مساء، الثلاثاء، أمام مقر السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتجاج بقوّة على المجازر، التّي ترتكبها قوّات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة رافعين شعارات تطالب بطرد السفير الفرنسي وتدعو إلى وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وبدأ التجمع قرابة السابعة والنصف ليلا وينتظر أن يتواصل الى ساعة متأخرة من هذه الليلة.



ورفع المشاركون شعارات " الشعب يريد طرد السفير (الفرنسي)" و"الفرنسيون والامريكان شركاء في العدوان" و"الشعب يريد تحرير فلسطين.



...





ولوحظ حضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، بين المتظاهرين إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والاحزاب المنضوية في "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين"، التّي تمّ تشكيلها إثر إعلان الكيان الصهيوني الحرب على قطاع غزة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية المسلحة على مستوطنات وقواعد عسكرية صهيونية محاذية للقطاع يوم 7 أكتوبر 2023.



كما لوحظ تدافع قوي بين متظاهرين وقوّات الأمن، التّي تحرس السفارة الفرنسية.



وكانت مجموعة من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس (يسار) نظمت تظاهرت عشية أمس، الاثنين، أمام مقر السفارة الفرنسية حاملة الشعارات ذاتها.



وتشهد تونس منذ 7 أكتوبر 2023 مظاهرات يومية داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بمواقف الدول الغربية الداعمة لاسرائيل.

ولوحظ حضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، بين المتظاهرين إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والاحزاب المنضوية في "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين"، التّي تمّ تشكيلها إثر إعلان الكيان الصهيوني الحرب على قطاع غزة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية المسلحة على مستوطنات وقواعد عسكرية صهيونية محاذية للقطاع يوم 7 أكتوبر 2023.كما لوحظ تدافع قوي بين متظاهرين وقوّات الأمن، التّي تحرس السفارة الفرنسية.وكانت مجموعة من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس (يسار) نظمت تظاهرت عشية أمس، الاثنين، أمام مقر السفارة الفرنسية حاملة الشعارات ذاتها.وتشهد تونس منذ 7 أكتوبر 2023 مظاهرات يومية داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بمواقف الدول الغربية الداعمة لاسرائيل.