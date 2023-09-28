المنستير: ملتقى للتشبيك بين مؤسسات نسيج تونسية وأخرى أوروبية لانجاز مشاريع للتحكم في الطاقة والموارد المائية

نظم القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير اليوم في إطار مشروع شبكة أوروبا إفريقيا للمياه والطاقة (2021-2024)، ملتقى للتشبيك بين مؤسسات نسيج تونسية وأخرى أوروبية تعنى بالشأن البيئي من أجل التشبيك وانجاز مشاريع للتحكم في الطاقة والموارد المائية.

وتمحور الملتقى حول التحكم في استعمال المياه وإعادة استعمالها والتحكم في استعمال الطاقة وسبل الوصول إليها، وفرص تمويل المشاريع حيث قدم أحمد معلال الممثل الجهوي ل"اوركساس" افريقيا وسائل تمويل مشاريع ذات علاقة بالاقتصاد في المياه أو في الطاقة لفائدة تونس في إطار برنامج أفق أوروبا من أجل التحكم في الموارد المائية والطاقة على مستوى المؤسسة الصناعية . ويوفر برنامج "أوركساس" تقريبا 450 مليون أورو لتمويل مشاريع بإفريقيا.

وأصبح ايلاء الجانب البيئي مسألة وجوبية إذ لن يكون التصدير ممكنا نحو أوروبا التي أقرت جملة من الضوابط ستدخل حيز التنفيذ في ظرف سنتين أو ثلاثة سنوات بدون أن توفر المؤسسة الصناعية شهائد حول البصمة الكربونية التي تشمل كل موارد الطاقة المستعملة في المؤسسة والتحكم فيها وكيفية إعادة استعمالها بأنجع طريقة، حسب ما أفاد "وات" الرئيس المدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة جلال الحاج خليفة.

وتتطلب عملية إعداد ملف طلب تمويل خبرة خاصة ولذلك أحدث القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير سنة 2018 وحدة تركيب المشاريع الأوروبية التي استطاعت استقطاب 720 ألف أورو لتمويل مشاريع بمحضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي في الفترة 2020-2023 ومن بينها تمويل وحدة الذكاء الاصطناعي 4.0 بكلفة 1 فاصل 3 مليون أورو، حسب تصريح جلال بن خليفة مبرزا أهمية توفير كفاءات مختصة في البحث عن تمويل المشاريع في الإدارات العمومية وخاصة في وزارتي الصناعة وتكنولوجيا الاتصال.



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ووقع خلال الملتقى استعراض تجارب في مجال الانتقال الطاقي أو معالجة المياه الصناعية وإعادة تثمينها في مؤسسات نسيج منتصبة بولاية المنستير من ذلك مؤسسة "سيتاكس"التي استطاعت عبر التوليد المشترك للطاقة تغطية حاليا 90 في المالئة من حاجياتها الطاقية حسب هيثم حداد المسؤول عن الإنتاج في "سيتاكس" .

وتسعى هذه المؤسسة حاليا الى التقليص من استعمال الغاز والانتقال نحو الطاقة "الفوتوضوئية" لتغطية 60 في المائة من حاجياتها.

ونجح مجمع دمكو بالمكنين في معالجة بيولوجية ثلاثية لكمية 1200 متر مكعب من المياه الصناعية يوميا مما سمح لهم إنتاج يوميا كمية 1020 م3 من الماء التي يعاد استعمالها في الصباغة وغسيل الدجين حسب هالة قرقني المسؤولة عن التنمية المستدامة في مجمع دمكو.

وبلغت نسبة المعالجة 95 في المائة في حين أنّ 15 في المائة من المياه المتبقية تعاد معالجتها وبالتالي ليست هناك مياه يقع إلقاؤها . واستطاع المجمع أن يربح سنويا حوالي 3 مليون دينار. وتبلغ كلفة المتر مكعب من المياه المعالجة دينار و360 مليم في حين أن سعر المتر مكعب من الماء من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه قرابة 3 دينار .

واستطاع المجمع إلى حدّ الآن تغطية 25 في المائة من حاجياته من الطاقة الفوتوضوئية.