تطاوين: امضاء عقود كراء اراضي لتركيز اول محطة لانتاج الطاقة بالرياح

امضى مجمع الشركة الاسبانية Acciona، والشركة السعودية Swicorp المشاركة لتقديم عرض فني ومالي لانجاز محطة انتاج الكهرباء بطاقة الرياح على قمم الجبال غربي منطقة شنني من معتمدية تطاوين الجنوبية، امس الثلاثاء، باشراف معتمد شنني ابراهيم عكير، على عقود "وعود كراء" مع اصحاب الاراضي المزمع تخصيصها لتركيز 14 عنفة رياح "توربينة"، تنتج كل واحدة منها 6 ميغاواط اي بطاقة انتاج جملية تبلغ 75 ميغاواط



وتمثل الاراضي جزء من سلسلة جبال الظاهر على ابواب الصحراء التي اثبتت وكالة التحكم في الطاقة انها من افضل المواقع لانتاج طاقة الرياح، وتعتبر المحطة الاولى من نوعها في الجهة وقدرت كلفتها بحوالي 500 مليون دينار، حسب الدراسة الفنية التي تم انجازها في الغرض، ومن المنتظر انطلاق اشغال انجازها في اواخر سنة 2025 او بداية 2026 بعد اتمام كل الاجراءات الادارية والاجرائية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستقتني الانتاج باشراف وزارة الطاقة والمناجم، وفق ممثل المجمع



واكد ممثل المجمع في تصريح ل"وات" ان عدد مواطن الشغل غير المباشرة لانجاز هذه المحطة في منطقة الظاهر اعالي جبال شنني، لا يقل عن 600 موطن شغل، وان ما لا يقل عن 50 بالمائة من شركات المناولة التي سيقع تكليفها بالانجاز محلية وستحظى بالاولوية في مختلف المناقصات وطلب العروض، واضاف انه من المنتظر بناء خط لنقل الانتاج من شنني الى محطة التحويل بمدينة تطاوين بقوة 225 كيلو فولت بالتوازي مع اشغال انجاز المحطة التي ستمتد على 18 شهرا.



