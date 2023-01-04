"المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل الذي سينعقد يوم 12 جانفي الجاري سيكون مناسبة لصياغة مواقف نضالية من اجل حهة صفاقس " (كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل )

قال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، "ان المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي سينعقد يوم 12 جانفي الجاري بمقر الاتحاد الجهوي، بحضور المركزية النقابية، سيكون مناسبة للتداول في الشان العام بالبلاد من اجل بلورة رؤية واضحة حول كيفية ما اسماه "بانقاذ تونس من الوضع الراهن الذي تعيشه"، لعرضها على الهيئة الادارية الوطنية التي ستعقد قبل 20 جانفي الجاري، كما سيكون المجلس الجهوي القادم للاتحاد الجهوي للشغل مناسبة لصياغة مواقف نضالية من اجل جهة صفاقس التي تعيش على وقع وضع بيئي مترد منذ اكثر من سنة" .

واوضح العوادني في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد الهيئة الادارية الجهوية العادية اليوم الاربعاء، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ان اجتماع الهيئة ، سيتناول ثلاثة محاور اساسية وهي الوضع العام بالبلاد والوضع النقابي المرتبط بالوضع العام بالبلاد وتاثيره على الطبقة الشغيلة والوضع البيئي بجهة صفاقس والاشكاليات العالقة بها، من اجل اعداد ورقة عمل سيتم عرضها على المجلس الجهوي .

وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "ان المنظمة الشغيلة باعتبارها منظمة وطنية وليست مطلبية كما يشاع عنها، يهمها الشان الوطني العام والوضع الذي تعيشه تونس، ولديها رؤية واضحة وجلية حول كيفية انقاذ تونس والتصدي لكل المشاكل التي تعيشها، وذلك انطلاقا من المبادئ والمقومات التي تاسس من اجلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وعبر توخي كل الاشكال النضالية المتاح" وفق تقديره.



يذكر ان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان قد اقر يوم 16 جوان الماضي ، اضرابا جهويا عاما من اجل المطالبة بتحريك المشاريع الكبرى المعطلة بجهة صفاقس وايجاد حل لازمة النفايات المتراكمة في كامل ارجاء المدينة التي باتت تهدد بكارثة بيئية ووبائية .

هب



