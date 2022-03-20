مانشستر سيتي يسحق ساوثامبتون ويصعد إلى الدور نصف النهائي


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 19:02قراءة: 0 د, 38 ث
      
حقق مانشستر سيتي انتفاضة وسحق ساوثامبتون 4-1 في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم وواصل المنافسة على ثلاثة ألقاب.
وتقدم سيتي بهدف بعد 12 دقيقة عندما فقد جاك ستيفنز الكرة، وأرسل غابرييل جيسوس تمريرة إلى رحيم سترلينغ ليسدد مباشرة وتصطدم الكرة بمنافسه تينو ليفرامنتو وتدخل شباك الحارس فريزر فورستر.
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وهدد ساوثامبتون مرمى سيتي أكثر من مرة وأدرك التعادل قبل الاستراحة حيث أرسل محمد اليونسي كرة عرضية منخفضة حولها المدافع إيمريك لابورت بطريق الخطأ في مرماه.
واستعاد متصدر البطولة الإنقليزية التقدم في الدقيقة 62 عندما تعرض جيسوس لخطأ داخل المنطقة من محمد ساليسو، ونفذ كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس فورستر.
وسجل البديل فيل فودن هدفا بتسديدة من حافة المنطقة قبل 15 دقيقة من النهاية، ثم اختتم رياض محرز الأهداف.
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