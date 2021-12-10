الاعلان بتونس عن اطلاق مشروع "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول، على قدم المساواة مع الرجال، إلى الأعمال والأسواق"

انطلقت، اليوم الجمعة بتونس، أشغال الندوة الإقليمية الأولى بعنوان "صاحبات الأعمال اقتصاديا وتجاريا على قدم المساواة مع الرجال"، التي تندرج في اطار المشروع "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول، على قدم المساواة مع الرجال، إلى الأعمال والأسواق"، المشترك بين مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب "كوثر" ومؤسسة "كفينا تيل كفينا".



وأعلنت مديرة التوثيق وقواعد البيانات بمركز "كوثر" هادية بالحاج يوسف، خلال هذه الندوة الاقليمية التي تتواصل على مدى يومين، عن إطلاق مشروع "تمكين رائدات الأعمال في تونس والجزائر ومصر والأردن والمغرب ولبنان من الوصول على قدم المساواة مع الرجال الى الأعمال والأسواق الخارجية" الرامي بالخصوص إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية، عبر دعم قدرات المرأة وزيادة مشاركتها وتمكينها الاقتصادي ومعالجة القيود والتحديات التي تعترضها والتي تتمثل أساسا في عدم توفير المعلومات الكافية المتعلقة بالجانب القانوني والإجرائي وضعف التمويلات المخصصة لبعث المشاريع.

وقالت هادية بالحاج ان هذا المشروع سيتوج بإطلاق شباك الكتروني موحد قريبا لتمكين رائدات الأعمال بالبلدان التي يشملها المشروع، من النفاذ الى كل المعلومات الدقيقة لبعث مشاريع.

ولاحظت أن إزالة الحواجز التشريعية تتيح مساعدة النساء على بعث مشاريعهن التجارية وتطويرها لذلك فان الأولوية، وفق تقديرها، تتمثل في تعزيز قدرات رائدات الأعمال على زيادة وصولهن إلى التمويلات وتوجيههن وبناء قدراتهن وتدريبهن وتمكينهن من القيام بالأدوار القيادية.

وأشار خبير في سلاسل القيمة المستجابة للنوع الاجتماعي بمركز "كوثر" لمين الشيخاوي أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم التوصيات التي خلصت إليها دراسة تحليل سلاسل القيمة في البلدان الستة المعنية والتي تتمثل في تذليل التحديات والصعوبات التي تتعرض إليها المرأة عند بعث مشروع او مؤسسة كبرى خاصة على غرار هيمنة الرجال في بعث مشاريع في بعض القطاعات أهمها قطاع النسيج.

ومن جهتها، قالت مسؤولة عن مشروع "تمكين رائدات الأعمال في تونس والجزائر ومصر والأردن والمغرب ولبنان للوصول على قدم المساواة مع الرجال إلى الأعمال والأسواق الخارجية" فايزة بن حديد ان هذا اللقاء يتمحور حول مناقشة النتائج الرئيسية لتحليل وضع النساء في البلدان المعنية بالمشروع فضلا عن تحليل سلسلة القيمة المراعية للنوع الاجتماعي على المستوى الإقليمي ومناقشة النتائج والتحقق من صحة التوصيات واختيار الأولويات على مستوى كل دولة.

ويتضمن برنامج الندوة 6 ورشات عمل وطنية (تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب) تخصص لمناقشة النتائج الرئيسية لتحليل الوضع وتحليل سلسلة القيمة المراعية للنوع الاجتماعي على المستوى الإقليمي، والتحقق من صحة التوصيات واختيار الأولويات على مستوى كل دولة في ما يتصل بالوصول المتكافئ لرائدات الأعمال إلى الأعمال والأسواق.



