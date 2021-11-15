النقابة الاساسية للمؤسسات الثقافية تسلم وزيرة الشؤون الثقافية لائحة مطالب حول المشاريع المعطلة والمواقع الأثرية "المهملة "

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 22:39 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سلمت النقابة الاساسية للمؤسسات الثقافية بباجة يوم أمس الأحد لائحة مطالب تتعلق بالمشاريع المعطلة والمواقع الاثرية "المهملة " بالجهة لوزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي كما دعتها الى زيارة هذه المشاريع والمعالم .

جاء ذلك خلال زيارة أدتها الوزيرة مساء الأحد لعدد من المنشات الثقافية منها بناية قصر الرئيس سابقا ومسرح الهواء الطلق والموقع الاثري بالفوار إضافة الى عدد من المعالم بدقة وتستور . وقد تعهدت الوزيرة بتخصيص زيارة عمل الى الجهة فى الفترة القريبة القادمة للنظر فى المسائل المتعلقة بالقطاع الثقافي وتوظيف البناءات مؤكدة على أهمية المحافظة على تراث الجهة ومعالمها ودعت إلى تكاتف الجهود لتوفير الحلول للاشكاليات المتراكمة بالقطاع بالجهة.

وقال فتحي وشان ممثل النقابة الاساسية للمؤسسات الثقافية بباجة لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم مد وزيرة الثقافة بلائحة تتضمن مجموعة من المطالب، معتبرا أن ولاية باجة تعيش تهميشا ممنهجا حسب تعبيره وان عديد دور الثقافة ما انفكت تغلق تباعا. وأوضح أيضا أنه تم مد الوزيرة بلائحة تضم المناطق الاثرية المهمشة وفق قوله منها المنطقة الاثرية الفوار التى تمسح 25 هكتارا كما بين أن المنشآت الثقافية بالجهة تشكو عديد النقائص وخاصة دور الثقافة والمكتبات فضلا عن أن عددا من مشاريع قطاع الثقافة معطلة منذ سنة 2008 .

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