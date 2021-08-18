آفروباسكات: المنتخب التونسي يشد الرحال الى رواندا

وات - شدّ المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، الرحال إلى رواندا للمشاركة في البطولة الافريقية الآفروباسكات التي ستقام من 24 أوت الجاري الى 5 سبتمبر المقبل.



يذكر أنّ المنتخب التونسي حامل اللقب سيخوض الدور الأول من البطولة الافريقية ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.



وسيكون المنتخب التونسي ممثلا في هذه التظاهرة القارية بكل من صالح الماجري، وعمر عبادة، ومراد المبروك، ورضوان بن سليمان، ومايكل رول، وعمرو بوعلاق، ومكرم بن رمضان، وزياد الشنوفي، وأحمد العدامي، واسامة المرناوي، واشرف القنوني، ومختار غيازة.



ويخوض الخماسي التونسي لقاءه الاول يوم الثلاثاء القادم 24 أوت أمام غينيا قبل التباري مع المنتخب المصري يوم 26 اوت على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول بالتباري مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم 28 من نفس الشهر.



ويترشح في اعقاب الدور الاول صاحب المركز الاول من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.



