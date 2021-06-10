رؤساء الهيئات العمومية المستقلة يؤكدون عدم إصدار بيان يتعلق بانهاء مهام رئيس هيئة مكافحة الفساد

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اكد رؤساء الهيئات العمومية المستقلة، انهم لم يصدروا "أي بيان يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدين أن البيان المنسوب إليهم لا يلزمهم في شيء".وحمل البيان التوضيحي الصادر اليوم الخميس على صفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، توقيع رؤساء الهيات العمومية المستقلة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية.وكانت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أمس الاربعاء، بيانا منسوبا الى الهيئات العمومية المستقلة يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جاء فيه بالخصوص أن "رؤساء الهيئات العمومية المستقلة عبروا عن رفضهم القاطع لهذا القرار الصادرعن رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي" و"اضطراراهم لتعليق التعامل مع رئيس الحكومة، واستعدادهم للاعلان عن استقالة جماعية عند الاقتضاء".يشار الى ان رئاسة الحكومة اعلنت في 7 جوان الجاري عن تعيين عماد بن الطالب علي ،رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي "سيدعى الى مهام أخرى."