"البوصلة " تندّد بالإقصاء المتكرر للصحفيين والمجتمع المدني من أعمال لجنة تنظيم الإدارة

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ندّدت منظمة البوصلة "بالإقصاء المتكرر للصحفيين والمجتمع المدني من أعمال لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب بتعلة احترام الإجراءات الاستثنائية، والحال أن هذه الإجراءات غير محترمة من قبل أغلب النواب".وذكّرت منظمة البوصلة في بيان لها أن "الإجراءات الاستثنائية هدفها حفظ الصحة وليس إقصاء وسائل الاعلام ولا سيما أن عدد الحاضرين في اجتماع لجنة تنظيم الادارة المنعقد امس الخميس لم يتجاوز ال 16 المشار إليها في دليل الإجراءات".وأكدت أن "كل اجتهاد في قراءة الإجراءات الاستثنائية يجب أن يدفع نحو الشفافية وعلوية مبدإ النفاذ للمعلومة لا نحو التعتيم، ذلك وأنه لم يتم ذكر الإعلاميين ووسائل الإعلام في دليل الإجراءات الاستثنائية، ولم يتم منعهم صراحة من تغطية أعمال المجلس حضوريا".ودعت في هذا الصدد، البرلمان الى "الالتزام بتحقيق التوازن بين واجبي حفظ صحة النواب والعاملين بالمجلس من جهة، وضمان حرية الصحافة وحق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومة وذلك بالحرص على عدم تكرار هذه الممارسات".وبينت منظمة البوصلة ان جلسة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والتي خصصت للاستماع لوفد من وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، لم تدم أكثر من دقيقتين نظرا لطلب رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة إئتلاف الكرامة) من الإعلاميين الحاضرين مغادرة القاعة، متعللا باحترام العمل بالإجراءات الاستثنائية.وبعد مشادة كلامية بينه وبين صحفية، قام برفع الجلسة وتأجيلها إلى أجل غير معلن.