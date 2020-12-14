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جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد حول اداء رئيس الجمهورية قيس سعيد والقيمون يقاطعون الامتحانات الثلاثي الأوّل اضافة الى ان المدير التنفيذي لشركة "بيونتك" يؤكد ان السيطرة على كورونا مُمكنة نهاية صيف 2021.وقد اورد موقع اذاعة "ديوان اف ام " تصريحا لرئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد الذي اعتبر فيه "انه لا يمكن تقييم اداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اوالحكم عليه لانه بشر ولايمكنه ان يضوي على كل شيء "، مشددا على ضرورة ان يكون حوله اناس لهم التجربة والكفاءة اللازمتين لايجاد الحلول .واكد الصيد ، في مداخلته على امواج الاذاعة على ضرورة ان يحيط رئيس الدولة نفسه باطارات كفأة ولها تجربة وعاشت الازمات والهزات الاقتصادية والامنية حتى تساعده على ايجاد الحلول لمختلف الازمات.وتطرق موقع اذاعة "موزاييك اف ام " الى مداخلة حاتم عمارة مدير عام التعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية الذي علق فيها على إضراب القيّمين والقيّمين العامين وقرارهم مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل إنجازا وإعدادا.وأوضح المتحدث ، "أنّه لايمكن إيقاف الامتحانات التي انطلقت اليوم ، مشيرا إلى أن العديد من القيّمين غلبوا مصلحة التلاميذ وتحلوا بروح المسؤولية وأشرفوا اليوم على مراقبة الإمتحانات".ودعا القيمين الى إرجاء التحركات الى ما بعد الامتحانات لافتا إلى أن تحركاتهم مشروعة " وجاء في نفس الموقع ،ان 8 طلبة من دار المعلمين بتونس دخلوا اليوم الاثنين ، في اضراب جوع داخل اسوار المؤسسة الجامعية المذكورة.وذلك بعد تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ 26 أكتوبر 2020 للمطالبة بالانتداب الآلي لخريجي دار المعلمين العليا لسنة 2021 والبالغ عددهم 83 طالبا، الأمر الذي تمت تسويته مع وزير التربية الحالي فتحي السلاوتي وذلك حسب ما صرحت به المكلفة بالإعلام في اعتصام دار المعلمين ياسمين بلقايد.واضافت بلقايد ، أن مطالب المعتصمين تتمثل أساسا في تسوية وضعية الدفعات القادمة من خريجي الدار وضمان الانتداب المباشر لهم وتوضيح الوضعية القانونية للطلبة ، داعية إلى إجتماع مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن وزارة المالية وممثل عن رئاسة الحكومة ووزير التربية لإيجاد حل لأزمة دار المعلمين العليا وفق تعبيرها.ونشر موقع " الشارع المغاربي " نقلا عن قناة " فوكس نيوز" ان أوغور شاهين المدير التنفيذي لشركة " بيونتك " الألمانية التي أنتجت بالاشتراك مع " فايزر" الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا، اكد أنّ السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف العام المقبل.واضاف " أنّه يمكن للتطعيم بحلول شهر أفريل من السنة المقبلة أن يغير الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا".