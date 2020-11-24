رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية : تصدير الأدوية سيشهد انتعاشا مع فتح الحدود الليبية التونسية

وات -

أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، سارة مصمودي أن تصدير الأدوية بتونس، سيشهد انتعاشا مع فتح الحدود الليبية التونسية، إذ من المنتظر أن يتم تدارك النقص الذي تم تسجيله في تصدير الادوية خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2020.وقالت في تصريح لـ"وات" أن نسبة مبيعات التصدير قد انخفضت خلال الأزمة الوبائية وخاصة في فترة الحجر الصحي، حيث تم التوقف عن التصدير لقرابة ثلاثة أشهر، مشيرة في هذا السياق إلى أن الاضطراب المسجل في إنتاج المواد الخام في العالم مثل أبرز عوائق عملية التصدير إضافة إلى عدد من المشاكل اللوجستية وضغط السوق المحلية.وأوضحت ان صادرات القطاع قد تراجعت بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة الاولى من السنة الحالية مقابل زيادة بنسبة 17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.وأكدت ان 78 بالمائة من حاجيات السوق التونسية من الدواء تصنع محليا وتؤمنها مصانع تونسية مشيرة إلى أن هذه النسبة تعتبر"محترمة جدا" ومن المرجح أن ترتفع في موفى السنة الحالية.و قالت مصمودي إن قطاع صناعة الادوية هو من أبرز القطاعات المهمة التي من شأنها أن تحرك الدورة الاقتصادية وتخلق برامج استثمارية مشددة على ان صناعة أدوية ذات جودة من شأنها أن تحمل إشعاعا دوليا.