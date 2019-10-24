تونس: انطلاق اشغال ملتقى دولي تحت عنوان ''أن تكون محليّا، أن تصبح محليّا: التعريفات والتمثلات''

Jeudi 24 Octobre 2019



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- انطلقت صباح اليوم الخميس باحد نزل ضاحية قمرت بالعاصمة اشغال ملتقى علمي دولي حول "أن تكون محليّا، أن تصبح محليّا: التعريفات والتمثلات" الذي ينتظم ببادرة من المدرسة التونسية للتاريخ والانثروبولوجيا بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.ويشارك في هذا الملتقى الذي يتواصل الى غاية يوم غد الجمعة اكثر من خمسين باحثا وجامعيّا من تونس والمغرب وفرنسا وايطاليا واسبانيا، وهو يهدف، بالخصوص، وفق منظميه الى تطارح مجموعة من الاشكاليات ذات الصلة بتبادل العلوم والتقنيات والمقاربات المعتمدة في ابراز خصوصيات العديد من التعبيرات الابداعية والفنية في بعض الدول ومنها تونس، وتباحث افق تعزيز التعاون متعدد الاطراف في هذا المجال وخاصة البحوث والدراسات المشتركة بين الباحثين والجامعيين.وفى كلمة القاها، بالمناسبة، اكد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية على اهمية هذا الملتقى من حيث انه يجمع نخبة من الجامعيين والباحثين المختصين في مجال تثمين مختلف العناصر التراثية والثقافية والمقاربات الجديدة الهادفة الى تحفيز المبادرة في قطاعات الثقافة والعلوم .وجدد حرص وزارة الشؤون الثقافية بمختلف مؤسساتها على تطوير العديد من المبادرات والافكار بهدف ترسيخ القيم النبيلة للفعل الثقافي الهادف والراقي، مبينا ان هذا الملتقى هو في صميم اهتمامات الوزارة وسياستها وهو يلبي حاجة مشتركة لدى قطاعات واسعة من المبدعين التونسيين.وذكر الوزير بقرار احداث مدرسة تونس للفلسفة ومدرسة تونس للتاريخ والأنتروبولجيا وهي إحداثات اسست لفعل ثقافي جديد في تونس وحفزت على خوض تجارب ابداعية جديدة ذات صلة بالعلوم الانسانية والثقافية في بعدها الشامل، الى جانب البرامج الوطنية التي سبقتها على غرار مدن الفنون ومدن الآداب والكتاب وايضا البرامج الثقافية الخصوصية التي اشعت على كل جهات البلاد وكشفت عن مخزون ثقافي وتراثي ثري ومتنوع وعن جيل جديد من المبدعين التونسيين من الشباب.وتضمن برنامج الجلسة العلمية الاولى للملتقى مجموعة من المداخلات لكل من الاستاذ لطفي بلهوشات الذي تحدث عن موضوع الحضارة القبسية القديمة في تونس، والباحث عمر بن حمادي الذي تناول موضوع "المحلية عند العرب في العصور الوسطى"، والناصر البقلوطي الذي قدم محاضرة بعنوان "الاصلية والتراث الثقافي غير المادي".