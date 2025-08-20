حادث مرور أليم يخلّف قتيلين وجريحًا في بوحجلة
شهدت الطريق الجهوية رقم 81 الرابطة بين بوحجلة وصفاقس، على مستوى منطقة أولاد عاشور، ليلة أمس، حادث مرور مروّع أسفر عن وفاة شابّين على عين المكان، فيما أُصيب ثالثهما بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى.
وحسب مصادر طبية محلية، فقد تم تحويل جثماني الضحيتين إلى مستشفى بوحجلة، بينما تولّت سيارة إسعاف نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالقيروان نظرا لخطورة وضعه الصحي.
وقد خلف الحادث حالة من الحزن والصدمة في صفوف أهالي المنطقة، حيث ساد الاكتظاظ والفوضى مستشفى بوحجلة بعد توافد أعداد كبيرة من أقارب الضحيتين، مما استدعى تدخل وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني لتأمين المكان وضمان السير العادي للعمل داخل المستشفى وخاصة في قسم الإنعاش.
المصدر: الجوهرة أف أم
