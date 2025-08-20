حادث مرور أليم يخلّف قتيلين وجريحًا في بوحجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الطريق الجهوية رقم 81 الرابطة بين بوحجلة وصفاقس، على مستوى منطقة أولاد عاشور، ليلة أمس، حادث مرور مروّع أسفر عن وفاة شابّين على عين المكان، فيما أُصيب ثالثهما بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى.



وحسب مصادر طبية محلية، فقد تم تحويل جثماني الضحيتين إلى مستشفى بوحجلة، بينما تولّت سيارة إسعاف نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالقيروان نظرا لخطورة وضعه الصحي.

