مقداد السهيلي: لأول مرة تعرض التلفزة المصرية حفلة في مهرجان قرطاج مباشرة لأن أم كلثوم في اللعبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2409c995145.94367900_ohmglnpjqfeki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 21:14
      
كشف الفنان مقداد السهيلي في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك أنّه "لأول مرة يتم بث حفل من مهرجان قرطاج الدولي مباشرة على التلفزة المصرية لأنّ أم كلثوم في اللعبة"، في إشارة إلى الحفل الذي أحيته الفنانة المصرية مي فاروق ضمن فعاليات الدورة 59 من المهرجان. واعتبر السهيلي أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ"السياسة الثقافية الحديدية لمصر".



وكانت مي فاروق، أحيت مساء السبت، عرضا فنيا بعنوان "أم كلثوم"، احتفاء بمرور 50 سنة على رحيل سيدة الطرب العربي وكوكب الشرق. وقدمت خلال ساعتين ونصف باقة من أبرز الأغاني التي رسخت في الذاكرة الجماعية، من بينها الحب كله، هذه ليلتي، على بلد المحبوب، جددت حبك، فات الميعاد، لتختتم بـ ألف ليلة وليلة.


الأداء جاء متوازنا دون استعراض مبالغ فيه، وحافظت مي فاروق على سلاسة في الانتقال بين الروائع الكلاسيكية، وسط تفاعل واسع من جمهور قرطاج الذي ردد معها الكلمات وصفق بحرارة بعد كل مقطع.

السهرة أعادت إلى الأذهان زيارة أم كلثوم التاريخية إلى تونس، والتي اعتُبرت حدثا ثقافيا وسياسيا بارزا جمع بين البلدين، ورسخ مكانة صوتها كجزء من الوجدان العربي المشترك.
في الندوة الصحفية التي تلت العرض، أعربت مي فاروق عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مهرجان قرطاج، ووصفت السهرة بأنها "ليلة بألف ليلة" مميزة وغالية على قلبها. وأكدت أنّ الغناء لأم كلثوم في فضاء أثري عريق مثل قرطاج يمثل شرفا ومسؤولية كبرى، مشيدة بالجمهور التونسي الذي وصفته بـ"السميع العارف والمقدّر للفن المتقن".



