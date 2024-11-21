سحب جائزة أفضل" تيكتوكر" من ضحى العريبي

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اعلنت الخميس 21 نوفمبر، شركة سبر الآراء Katex عن قرارها بسحب جائزة أفضل تيكتوكر من ضحى العريبي وذلك بسبب ما اعتبرته اساءة للجائزة.

وقالت الشركة انها قامت بمراسلة ضحى العريبي وطالبتها بتقديم اعتذار علنى لما صدر عنها الا انها لم تتلقى اي استحابة ايجابية وفق ما جاء في بيان الشركة.

يذكر ان ضحى العريبي سخرت في بث مباشر من الجائزة التي تحصلت عليها قائلة "ريحتها بالدهن ومدهونة بالاصفر والفينيسيون مش مزيانة".

