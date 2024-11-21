Babnet

سحب جائزة أفضل" تيكتوكر" من ضحى العريبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/640d6ed8126458.52109844_kmifoqenjlgph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 20:52 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت الخميس 21 نوفمبر، شركة سبر الآراء Katex عن قرارها بسحب جائزة أفضل تيكتوكر من ضحى العريبي وذلك بسبب ما اعتبرته اساءة للجائزة.
وقالت الشركة انها قامت بمراسلة ضحى العريبي وطالبتها بتقديم اعتذار علنى لما صدر عنها الا انها لم تتلقى اي استحابة ايجابية وفق ما جاء في بيان الشركة.
يذكر ان ضحى العريبي سخرت في بث مباشر من الجائزة التي تحصلت عليها قائلة "ريحتها بالدهن ومدهونة بالاصفر والفينيسيون مش مزيانة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297907


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*