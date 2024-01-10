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المحامي عبد الستار المسعودي: 'قطاع المحاماة يشهد هجمة لم يعرفها زمن بن علي'

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 10:59 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال المحامي عبد الستار المسعودي، اليوم الأربعاء، إنّ "قطاع المحاماة يشهد هجمة غير مسبوقة لم يعرفها زمن بن علي"، وذلك في إشارة إلى المحامين الموقوفين منذ مدّة في قضايا سياسية أو قضايا رأي.

وأضاف المسعودي، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة، أنّ "هيئة المحامين وهياكلها كان لها مواقف أكثر حدّة وشراسة بخصوص هذه المواضيع لكنّ هذه الفترة شهد القطاع فتورًا كبيرًا"، مُشيرًا إلى أنّه سيتم عقد إجتماع في في هذا الصدد لوضع قواعد سيكون لها موقفًا بخصوص ما يجري في البلاد من الناحية السياسية ومن ناحية الهجمة التي يتعرّض لها قطاع المحاماة بصفة عامّة".

...

وطالب المسعودي "بإحترام الإجراءات القانونية وتطبيقها على المحامين الذين تتعلّق بهم قضايا مختلفة"، مشيرًا إلى أنّ "إصدار بطاقات إيداع بالسّجن دون استنطاق يعتبر خرقًا قانونيًّا وجوهريًّا للإجراءات".


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