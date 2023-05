Accords Commerciaux avec l‘Afrique : La Direction Générale des Douanes organise une conférence de sensibilisation pour définir le rôle des douanes dans l’accélération de la mise-en-œuvre de la ZLECAf en Tunisie

Communiqu de Presse - La Direction Gnrale des Douanes tunisiennes (DGD) en collaboration avec le Ministre du Commerce et du Dveloppement des Exportations (MCDE) a organis, ce samedi 06 mai 2023 dans ses locaux, une confrence de sensibilisation sur lAccord de la Zone de Libre-change continentale africaine (ZLECAf) au profit de ses cadres et agents, sous le thme : Acclration de la mise-en-uvre de la ZLECAf en Tunisie : Quel est le rle des douanes ? et ce dans le cadre du projet de coopration Appui aux Accords Commerciaux avec lAfrique (AACA), mis-en-uvre par la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Tunisie et mandat par le Ministre Fdral Allemand de la Coopration Economique et du Dveloppement (BMZ).

Cet vnement sinscrit dans le cadre de la finalisation de la mise en place de toutes les procdures lgales et les conditions techniques ncessaires pour commencer les oprations commerciales sous le rgime de lAccord ZLECAf par la partie tunisienne.

La confrence sest tenue sous lgide de Mme. Najet Jaouadi la Directrice Gnrale de la Douane tunisienne, et Monsieur Lazhar Bennour le Directeur Gnral de la Coopration Economique et Commerciale au Ministre du Commerce et du Dveloppement des Exportations, avec la participation de la Cheffe dquipe du Projet de coopration AACA (GIZ), Madame Amal Mghirbi et des reprsentant des oprateurs conomiques, du secteur priv et dautres organismes conomiques notamment des reprsentants des chambres du Commerce et de lIndustrie.





Appui aux Accords commerciaux avec lAfrique (AACA)

Ce projet mandat par le Ministre Fdral Allemand de la Coopration Economique et du Dveloppement (BMZ) et mis en uvre par la GIZ Tunisie en coopration avec le Ministre du Commerce et du Dveloppement des Exportations, a pour objectifs essentiellement de :

Soutenir les ngociations et la mise en uvre des Accords de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et le March Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA),

Renforcer les capacits des secteurs public et priv utiliser mais aussi tirer parti desdits Accords de libre-change,

Sensibiliser sur les accords et vulgariser les outils oprationnels de mise-en-uvre des accords ZLECAf et COMESA.

Promouvoir le dialogue entre le secteur public et le secteur priv dans le cadre des accords rgionaux avec lAfrique.

Dans ce contexte et en application du mmorandum de coopration sign le 15 Mars dernier entre le MCDE, la DGD et la GIZ Tunisie, la Direction Gnrale des Douanes Tunisiennes a tenu organiser cette confrence pour mettre en relief son rle dans le dveloppement des exportations vers lAfrique subsaharienne.

Lobjectif tant aussi de sensibiliser les cadres et les agents des douanes sur les spcificits de lAccord ZLECAf et limportance de leur rle dans la mise-en-uvre de ce dernier. A cela sajoute le soutien au renforcement de capacits et la formation de formateurs des agents douaniers aux rgles dorigine et au classement tarifaire des Accords de la (ZLECAf) et du (COMESA).

Par ailleurs, les parties prenantes du projet ont montr leur enthousiasme quant au dploiement de deux initiatives phares, en addition aux mesures de renforcement des capacits, par la composante Appui aux Accords commerciaux avec lAfrique, notamment, la mise-en-place du systme de Dcision anticipe en Tunisie et la digitalisation des procdures lies la dlivrance des certificats dorigine en collaboration avec les Chambres de Commerce et de lIndustrie tunisiennes qui bnficient elles-mmes dun appui spcifique dans ce contexte par le projet AACA.





Un march de 1,3 milliards de personnes pour un PIB cumul de plus de 3.4 milliards de dollars dici 2025

La confrence a dmarr avec une prsentation du projet AACA, suivie dune prsentation de ltat davancement des ngociations dans le cadre de la ZLECAf ainsi que sa mise-en-uvre en Tunisie et enfin des rgles dorigine.

Laccord a lambition de crer un march de biens, de services, dinvestissement, et de libraliser la circulation des personnes afin dapprofondir lintgration conomique du continent africain conformment la vision 2063 (Afrique intgre, prospre et pacifique), travers une limination progressive des barrires tarifaires et non tarifaires, une coopration rglementaire, douanire et la facilitation du commerce.

Il ouvrira ainsi l'accs aux pays membres un march de 1,3 milliards de personnes pour un PIB cumul de plus de 3.4 milliards de dollars, en tablissant un march unique pour les biens et services fabriqus en Afrique. La ZLECAf aura un impact positif sur lconomie nationale et permettra entre autres d'augmenter les capacits des entreprises tunisiennes en termes d'change commercial, de diversification, de transformation structurelle en favorisant la cration d'emplois, une meilleure intgration socio-conomique des femmes et des jeunes en mettant un accent particulier sur le commerce numrique en Afrique. Do la ncessit de disposer des connaissances et outils ncessaires pour pouvoir adresser ce march.

Les prsentations ont t suivies par un panel de discussion sur les dfis et obstacles lis aux rgles dorigine et la dlivrance du certificat dorigine ZLECAf avant de poursuivre avec une mise en vue des rsultats de la collecte des besoins et lannonce du programme dappui en renforcement des capacits et la formation de formateurs au profit de la Direction Gnrale des Douanes.



Le continent Africain, de nouveaux horizons pour les oprateurs conomiques Tunisiens

La Tunisie, sous limpulsion de son secteur priv conscient du potentiel conomique quoffre le continent africain et de la ncessit de diversifier ses partenariats commerciaux, avait adhr divers projets dintgration rgionale, en particulier avec la signature depuis 2018 ensuite la ratification en 2020 des accords tablissant le March Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) et la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Ainsi, le projet AACA vient appuyer ce processus dintgration conomique des autorits tunisiennes en soutenant le dveloppement de comptences nationales notamment au niveau de la DGD qui constitue un acteur cl dans la facilitation du commerce.