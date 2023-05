Philip Morris International publie son rapport intégré 2022

Communiqu de Presse -

La transformation vers une entreprise majoritairement sans fume se poursuit sans relche





Philip Morris International Inc. (PMI) vient de publier son quatrime rapport intgr annuel, qui fournit une description objective dindicateurs cls tels que le modle d'entreprise, la gouvernance & la gestion, la stratgie ainsi que la performance de la socit.



Il en ressort des constats trs positifs en ce qui concerne les synergies internes et la poursuite des objectifs tracs en amont. À ce propos, Borhann Rachdi Directeur Gnral de PM en Tunisie, a dclar que malgr de nombreuses preuves, 2022 a t une anne remarquable qui a rapproch nos employs les uns des autres. Elle nous a aussi permis de raliser des avances tangibles dans la ralisation de notre objectif global 2025, savoir devenir une entreprise majoritairement sans fume . Et de poursuivre : Bien qu'une transformation d'une telle ampleur et d'une telle complexit ne puisse se faire du jour au lendemain, nous sommes dtermins latteindre aussi rapidement que possible. Grce un engagement constructif, nous parviendrons raliser une transformation effective et acclrer le rythme de ce changement significatif, y compris en Tunisie avec le soutien de nos partenaires .



Le dernier rapport intgr contient la dclaration d'intention nonant la mission de PMI qui consiste atteindre un avenir sans fume. Pour ce faire, PMI a concentr toutes ses ressources sur le dveloppement, la dmonstration scientifique et la commercialisation de produits sans fume, moins nocifs que la cigarette. Le but ultime est de remplacer compltement et ds que possible les cigarettes et d'voluer, plus long terme, vers une entreprise spcialise dans le bien-tre et les soins de sant.



S'appuyant sur son cadre ESG (Environnement, Social et Gouvernance), PMI a mis en place huit stratgies ciblant les domaines d'impact les plus urgents. Ces stratgies sappuient sur onze objectifs qui constituent la base de sa feuille de route 2025, et 19 indicateurs cls de performance (ICP). Chaque ICP est aligne sur l'un des deux vecteurs suivants : la durabilit des produits ou la durabilit oprationnelle.



En 2022, les progrs raliss par PMI dans le cadre de sa politique de dveloppement durable se sont poursuivis un rythme soutenu, l'entreprise s'efforant daborder limpact de ses produits (ce qu'elle produit) et de ses activits (comment elle produit).



Les donnes relatives lanne 2022 montrent le progrs ralis par PMI et mettent en avant limpact social, environnemental et oprationnel de son activit.



Impact social



Sur le plan social, PMI a atteint un nombre total dutilisateurs adultes de produits sans-fume avoisinant 24,9 millions, compars 21,7 millions en 2021. Ces produits ont par ailleurs permis de gnrer une hausse des recettes nettes de 32.1% par rapport 29,5% une anne auparavant. En outre, le nombre des marchs o les produits sans fume sont disponibles est de 73, dont 42% dans des pays revenus faible ou intermdiaires. En 2021, ils taient au nombre de 71.



De 2008 2022, le total des investissement de PMI dans les produits sans fume a atteint 10,7 milliards USD, contre 9,2 milliards fin 2021. Dautre part, le CA annuel net des produits de bien-tre et de sant est de 0,3 milliard USD, alors quil tait de 0,1 milliard en 2021.



Impact environnementale



Lactivit de PMI a eu un effet positif considrable sur lenvironnement, avec un taux de recyclage des appareils IQOS de 86%, au mme niveau quen 2021. Aussi, les marchs ayant mis en place des programmes contre labandon des dchets des cigarettes combustibles ont atteint un pourcentage de 68%. Pour ce qui des marchs dots de programmes de reprise des consommables sans fume, ils ont enregistr un volume de 8.5%.



PMI a galement poursuivi la dcarbonisation de ses activits directes. Ses objectifs scientifiques, en loccurrence un niveau zro des missions nettes de GES dans sa chane de valeur d'ici 2040, ont t valids.



En parallle avec la confrence des Nations unies sur la biodiversit (COP 15) qui sest tenue en dcembre 2022, l'entreprise a annonc de nouvelles stratgies long terme en matire de biodiversit et d'eau. Celles-ci sont alignes sur le cadre de biodiversit post-2020, adopt par les pays membres de la convention.



Impact oprationnel



Sur le plan oprationnel, les donnes de 2022 traduisent une volution salutaire de la performance de PMI, notamment en termes de pourcentage des postes de direction occups par des femmes (40,7% contre 39,7% en 2021). Ce pourcentage dpasse lobjectif de 40%, fix en amont pour lanne 2022.



PMI a aussi enregistr un pourcentage de 55% concernant la proportion de tabac achet sans risque relatif la dforestation (37% en 2021). Lentreprise a de mme atteint un niveau zro de conversion des cosystmes naturels, ce qui demeure une performance exceptionnelle.



Enfin, pour la troisime anne conscutive, PMI a dcroch une triple note A du CDP (Customer Data plateform) pour la scurit du climat, des forts et de l'eau.





Philip Morris International : Construire un avenir sans fume



Philip Morris International (PMI) est une socit internationale de tabac de premier plan qui uvre pour un avenir sans fume et qui fait voluer son portefeuille long terme pour y inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine.

Le portefeuille actuel de produits de l'entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fume, y compris des produits de tabac chauff, de vapotage et des produits base de nicotine orale.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 10,5 milliards USD pour dvelopper, tayer scientifiquement et commercialiser des produits sans fume innovants, pour les adultes qui autrement continueraient fumer, dans le but de mettre fin la vente de cigarettes.

Cela comprend la mise en place de capacits scientifiques de niveau mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie, des systmes prcliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des tudes post-commercialisation.

En novembre 2022, PMI a acquis Swedish Match - un leader dans le domaine de l'administration de nicotine par voie orale - crant ainsi un champion mondial des produits sans-fume, men par les marques IQOS et ZYN des deux entreprises. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autoris la commercialisation des versions des dispositifs et consommables IQOS Platform 1 de PMI et le snus General de Swedish Match en tant que produits du tabac risque modifi (Modified Risk Tobacco Products - MRTP).

Au 31 dcembre 2022, les produits sans fume de PMI taient disponibles la vente sur 73 marchs, et PMI estime qu'environ 17,8 millions d'adultes dans le monde sont dj passs IQOS et ont arrt de fumer. Les produits ont reprsent environ 32 % du chiffre d'affaires net total de PMI pour l'ensemble de l'anne 2022.

Forte d'une base solide et d'une grande expertise dans les sciences de la vie, PMI a annonc en fvrier 2021 son ambition de se dvelopper dans les domaines du bien-tre et des soins de sant et par le biais de sa filiale Vectura Fertin Pharma, vise amliorer la vie en offrant des expriences de sant harmonieuses.

Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com.