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دعم قطر لتونس في جهودها لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19" محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 18:03 قراءة: 0 د, 25 ث
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد ظهر اليوم الأحد، تطوّر علاقات التعاون الوطيدة والمتنوعة بين تونس وقطر التي كانت آخر مظاهرها دعم قطر لتونس في جهودها لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19

وتم التطرق، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى سعي دولة قطر في الأيام القادمة، لتوفير عدد هام من اللقاحات لشدّ أزر الشعب التونسي في هذه الظروف الصحية الصعبة.


كما تبادل رئيس الجمهورية وامير قطر ، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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