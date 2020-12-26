وفاة الناشط السياسي التونسي جيلبار نقاش

توفي اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 الكاتب والناشط السياسي اليساري التونسي جلبار نقاش عن عمر ناهز ال81 عاماً، وفق ما أكده ابنته في تدوينة نشرها على فايسبوك.زاول جيلبار النقاش تعليمه في المعهد الزراعي الوطني في باريس. عند عودته لبلاده، عمل كمهندس زراعي في وزارة الفلاحة بين 1962 وأكتوبر 1967. عمل أيضا في مكتب دراسات فلاحية ضمن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ثم مديرا لدار نشر.حكم عليه في 16 سبتمبر 1968 ب14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية مع تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس (يعرف بحركة آفاق)، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، قبل أن يطلق سراحه بعد عشرة سنوات في 3 أوت 1979، وبقي تحت الإقامة الجبرية وخضع للمراقبة الإدارية. أول مؤلفاته «الكريستال»، كان في الحقيقة قد كتبها في السجن على أغلفة علب سيجارة لعلامة كريستال التونسية.كان منفي في فرنسا، وعاد لتونس بعد الثورة التونسية في 2011. استمع له كشاهد في أول جلسة استماع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في 16 نوفمبر 2016، وروى فيها ما تعرض له من تعذيب ومضايقات في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.