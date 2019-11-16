البحيري: حركة الشعب والتيار مشاو في ثنية عبير موسي وسميرة الشواشي قالت ''جاو لداري يحبو على التحالف''

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - قالت القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في مداخلة على قناة الزيتونة ان حركة الشعب والتيار الديمقراطي اختاروا التماهي مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسى.
واضاف البحيري "التيار الديمقراطي وحركة الشعب ادعوا انهم في الخط الثوري لكن القيادية في قلب تونس سميرة الشواشي كشفت انهم حاولوا الاتصال بها للتحالف.
وقال البحيري " سميرة الشواشي قالت ان التيار وحركة الشعب " جاو لداري يحبو على التحالف" .
واضاف البحيري "التيار الديمقراطي وحركة الشعب ادعوا انهم في الخط الثوري لكن القيادية في قلب تونس سميرة الشواشي كشفت انهم حاولوا الاتصال بها للتحالف.
وقال البحيري " سميرة الشواشي قالت ان التيار وحركة الشعب " جاو لداري يحبو على التحالف" .
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