شمس الدين باشا.. لدى تسجيلات ودوسيات خطيرة لفنانين وإعلاميين تمس الأعراض

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- كشف الفنان شمس الدين باشا في حوار ببرنامج " عبدلي شو" الذي يبث على قناة التاسعة ان لديه تسجيلات وملفات لمجموعة من الفنانين والاعلاميين لو بثت للناس لن تراهم مجددا في الساحة.واضاف شمس الدين باشا " هته التسجيلات تمس الاعراض لذلك لم احاول يوما عرضها لاني اعرف حدودي.وتابع شمس الدين باشا " بعض الفنانين علموا اني املك تلك التسجيلات فقرروا عدم استهدافي".