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بعد سعيّد.. تبون يوجه رسالة خطية إلى المنفي

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 17:40 قراءة: 0 د, 46 ث
      
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر المجلس، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.

وقد تناول اللقاء الذي جرى ظهر اليوم السبت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وتأثيرها على دول الجوار، كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين "في إطار تجسيد وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون والحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي".
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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد بعث يوم أمس برسالة لنظيره التونسي قيس سعيد تأتي في سياق "استثمار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية ــ التونسية وتوظيف كل الإمكانات لتحقيق نظرة الزعيمين الرامية إلى إكساب التعاون الثنائي طابعا استراتيجيا بما يخدم مصالح البلدين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".


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