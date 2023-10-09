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مقتل مواطن روسي خلال الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 23:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أكد السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، مقتل مواطن روسي خلال الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال السفير في تصريح للقناة الأولى الروسية: "للأسف تم تأكيد وفاة مواطن روسي. الشاب، على الأرجح، كان يقيم هنا بشكل دائم، ويحمل جنسيتي روسيا وإسرائيل".

...

وأضاف أن الجانب الروسي يقوم بمعاينة كافة ملابسات الحادث ويحاول الاتصال بذوي الضحية لتقديم المساعدة لهم إذا لزم الأمر.

وأكد أيضا تلقي السفارة لتسعة نداءات من أقارب مواطنين روس لا يستطيعون الاتصال بأقاربهم. لسوء الحظ، مشيرا إلى أن "4 من هؤلاء المواطنين الروس التسعة هم على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين".


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