وفاة 500 شخص بموجة الحر في إسبانيا


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 20:47قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - أدت موجة الحر التي تضرب إسبانيا منذ عشرة أيام إلى وفاة أكثر من 500 شخص.


وأعلن رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز تلك الحصيلة، يوم الأربعاء خلال رحلة إلى أراغون، المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق.

وأضاف: "خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الإحصائيات"، في إشارة إلى التقديرات بشأن ازدياد معدلات الوفيات التي نشرها معهد للصحة العامة.


وطلب من السكان "توخي الحذر الشديد.. حالة الطوارئ المناخية أمر واقع".
..



وأشار سانشيز إلى البيانات الصادرة عن معهد كارلوس الثالث للصحة الذي يقدر عدد الوفيات المرتبطة بالحر بناء على عدد حالات الوفاة الزائدة لدى مقارنة الأرقام بالمعدلات المسجّلة في الأعوام السابقة.

ولفت المعهد في الأيام الأخيرة إلى أن بياناته عبارة عن تقديرات إحصائية ولا تعد حصيلة رسمية للوفيات.

واجتاحت إسبانيا موجة حر تؤثر على معظم أجزاء غرب أوروبا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الأسبوع الماضي، وتسببت باندلاع عشرات حرائق الغابات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250111



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 20 جويلية 2022 | 21 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:30
Babnet
31°
Babnet38°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2636°-2635°-2636°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    23766,2

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,22700 DT        1$ =3,14232 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   903,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   