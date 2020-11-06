بحسب تقرير لصحيفة إسرائيلية... طائرة تجارية إسرائيلية تمر بالأجواء السودانية الأحد

الأناضول -

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط - قالت صحيفة "يديعوت أحونوت" العبرية، الجمعة، إن طائرة تجارية إسرائيلية ستغادر لأول مرة الأحد إلى أوغندا عبر الأجواء السودانية.ولم تعقب السلطات السودانية على الفور على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.وذكرت الصحيفة، إن طائرة تابعة لشركة "إل عال" ستقلع فارغة من إسرائيل "وستجلب 153 مواطناً من أوغندا لحضور برنامج تدريب متقدم بالزراعة تنظمه وزارة الخارجية الإسرائيلية".وأضافت: "ستنطلق الرحلة من مطار بن غوريون إلى عنتيبي بأوغندا، وستمر لأول مرة فوق المجال الجوي للسودان، لتصبح أول رحلة تجارية لطائرة مسجلة في إسرائيل فوق السودان".ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرحلة من إسرائيل إلى أوغندا ستستغرق 5 ساعات، مختصرةً بذلك مدة نصف ساعة.وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".وبذلك، أصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.