رئيس النادي البنزرتي: نستغرب تصريحات سفيان الحيدوسي وسنحترم قراره الرحيل عن النادي

عبر سمير يعقوب رئيس النادي الرياضي البنزرتي عن استغرابه الشديد من التصريحات التي ادلى بها مدرب فريق اكابر كرة القدم سفيان الحيدوسي مساء امس السبت عقب مباراة النادي الرياضي الصفاقسي- التي اكد فيها عدم ارتياحه في النادي- مشيرا إلى ان هيئة الفريق لن تعترض عن قرار الحيدوسي في الرحيل وستتحمل كامل المسؤولية لتجاوز اي تاثير سلبي لذلك القرار على مسيرة الفريق في مستهل الموسم الجديد.

واضاف سمير يعقوب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد "تابعت التصريحات الصادرة عن المدرب سفيان الحيدوسي عقب لقاء النادي الصفاقسي والتي اثارت استغرابا كبيرا لدي وفي أوساط اعضاء الهيئة المديرة للفريق باعتبار ان هيئة النادي البنزرتي وفرت جميع ظروف العمل المريح للجهاز الفني رغم كل التحديات المطروحة والصعوبات المالية التي يعلمها الجميع وقد دارت التحضيرات للموسم الجديد في اجواء طيبة".

وتابع رئيس النادي البنزرتي "مع تجديد استغرابنا لتصريحات الحيدوسي الا اننا لن نعترض عن قراره في الرحيل عن النادي وسنحترم اختياراته لكننا لن نترك النادي في وضعية فراغ فني وسنتخذ جميع الاجراءات والقرارات في الابان حتى يواصل الفريق مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بكل ثقة وفي ظل اجواء منعشة لاسيما مع الالتفاف الجماهيري الكبير من احباء النادي والذي سيتواصل باكثر قوة مثلما تعودنا على ذلك ".

