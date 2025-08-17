Babnet   Latest update 15:08 Tunis

ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي إلى الفوز على غالاكسي 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68738f9826ab06.16526641_gqohjpklmeinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 14:32
      
عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد إصابة عضلية طفيفة، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلس غالاكسي بنتيجة ( 3-1 ) في البطولة الأمريكية لكرة القدم.
    وكان ميسي ابتعد عن الملاعب لأسبوعين بسبب إصابة عضلية وغاب عن مباراتي فريقه ضد تايغرز أونام بوماس المكسيكي في كأس البطولات، التي حقق فيها فريقه الفوز 3-1، وضد أورلاندو سيتي في البطولة الأمريكية وخسرها فريقه 1-4.
وشارك النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاما في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني، عندما كان فريقه متقدما بهدف دون رد، سجله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 43، من انفراد بحارس المرمى.

وأدرك الغاني جوزيف باينتسيل التعادل لغالاكسي في الدقيقة 59 من مجهود فردي بعد مراوغته أكثر من مدافع قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

ومنح ميسي التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 84، بعد مراوغته اثنين من لاعبي لوس أنجلس غالاكسي ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة.
وفي الدقيقة 89 قدم ميسي تمريرة بكعب القدم سجل منها الأوروغواياني لويس سواريز، الهدف الثالث.
وبهذا الهدف ينفرد ميسي بصدارة هدافي البطولة الأمريكية برصيد 19 هدفا بفارق هدف واحد عن الإنقليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل.
ورفع إنتر ميامي، بهذا الفوز، رصيده إلى 45 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب المنطقة الشرقية بفارق 7 نقاط عن المتصدر سينسيناتي صاحب الـ52 نقطة من 27 مباراة، فيما تجمد رصيد لوس أنجلس غالاكسي عند 16 نقطة في المركز الأخير بالمنطقة الغربية.


Babnet

