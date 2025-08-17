ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي إلى الفوز على غالاكسي 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68738f9826ab06.16526641_gqohjpklmeinf.jpg width=100 align=left border=0>

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد إصابة عضلية طفيفة، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلس غالاكسي بنتيجة ( 3-1 ) في البطولة الأمريكية لكرة القدم.

وكان ميسي ابتعد عن الملاعب لأسبوعين بسبب إصابة عضلية وغاب عن مباراتي فريقه ضد تايغرز أونام بوماس المكسيكي في كأس البطولات، التي حقق فيها فريقه الفوز 3-1، وضد أورلاندو سيتي في البطولة الأمريكية وخسرها فريقه 1-4.

وشارك النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاما في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني، عندما كان فريقه متقدما بهدف دون رد، سجله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 43، من انفراد بحارس المرمى.

