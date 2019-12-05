ليبيا.. ''الوفاق'' تعلن أسر 5 من قوات حفتر جنوبي طرابلس

Jeudi 05 Decembre 2019



الأناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، أنها أسرت 5 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كانوا مختبئين بين العائلات قرب معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تابعة لحكومة الوفاق) عبر صفحته على فيسبوك، إنه تمت إحالة الأسرى إلى الجهات المختصة.وأضاف قنونو، أنهم تعاملوا "بحرفية مع قوات حفتر، التي حاولت الالتفاف عبر طريق الوادي في صلاح الدين، وتمكنت قواتنا من تكبيدهم خسائر فادحة".وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الوفاق أنها صدت هجوما بريا وجويا لقوات حفتر، على محور صلاح الدين، جنوبي العاصمة طرابلس.وفي حديثه للأناضول، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، إن قواتهم "تمكنت من ضد هجوم بري وجوي لقوات حفتر، بمحور صلاح الدين، جنوبي طرابلس".وأضاف أن "الهجوم كان هدفه السيطرة على الإشارة الضوئية بصلاح الدين (إشارة مرورية رئيسية، السيطرة عليها تعني دخول منطقة صلاح الدين بالفعل)".وأشار المجعي إلى أن قواتهم "قامت بتعزيز تمركزاتها في ذلك المحور، ولم يخلف الهجوم أي خسائر".وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.