دراسة: ارتفاع أسباب الوفايات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية

توصّلتأعدهاونشرت في أحدالمعروفة حولالى أنأكثر عرضة للوفيات مقابلفي سنةبسبب أمراض مرتبطةعلى غراروكشفت الدراسة التي اعتمدت على معطيات احصائية منلسنةوباحتسابلدى النساء والرجال الى أن أسباب الوفايات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال لاسيما بالنسبة للامراض المتعلقةبمعدلات مطلقة تقدر بثم الامراض المرتبطةبـتليهابـثم الامراض المرتبطةبـوحدّدت الدراسة بطريقة مفصلة هذه الامراض لاسيمابـبـبـبـفي المقابل، ترتبط الامراض المسببة للوفيات للرجالبـبـعلى غراربـوخلصت الى أنه بعد دراسة نسب الوفايات لدى الجنسين تبيّنت هذه الفجوة بينهما بالاعتماد علىمما يتعين ادماج مقاربات تعتمد علىفي مجالاتمن اجل الحد من هذه الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والاطار الجهوي.