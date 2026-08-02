دراسة: ارتفاع أسباب الوفايات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية
توصّلت دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء ونشرت في أحد المجلات العلمية المعروفة حول "الفوارق حسب الجنس في نسب الوفايات في تونس" الى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل.
وكشفت الدراسة التي اعتمدت على معطيات احصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفايات لدى النساء والرجال الى أن أسباب الوفايات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال لاسيما بالنسبة للامراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب 2 ثم الامراض المرتبطة بالجهاز العصبي بـ1.27 تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي بـ1.22 ثم الامراض المرتبطة بالدورة الدموية بـ1.21
وحدّدت الدراسة بطريقة مفصلة هذه الامراض لاسيما أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بـ2.24 والامراض الدماغية بـ1.23 ومرض الزهايمر بـ1.67 والخرف بـ1.50
في المقابل، ترتبط الامراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام الخبيثة بـ0.78 وأسباب خارجية بـ0.63 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة بـ0.21
وخلصت الى أنه بعد دراسة نسب الوفايات لدى الجنسين تبيّنت هذه الفجوة بينهما بالاعتماد على اختلافات بيولوجية مما يتعين ادماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من اجل الحد من هذه الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والاطار الجهوي.
وكشفت الدراسة التي اعتمدت على معطيات احصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفايات لدى النساء والرجال الى أن أسباب الوفايات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال لاسيما بالنسبة للامراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب 2 ثم الامراض المرتبطة بالجهاز العصبي بـ1.27 تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي بـ1.22 ثم الامراض المرتبطة بالدورة الدموية بـ1.21
وحدّدت الدراسة بطريقة مفصلة هذه الامراض لاسيما أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بـ2.24 والامراض الدماغية بـ1.23 ومرض الزهايمر بـ1.67 والخرف بـ1.50
في المقابل، ترتبط الامراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام الخبيثة بـ0.78 وأسباب خارجية بـ0.63 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة بـ0.21
وخلصت الى أنه بعد دراسة نسب الوفايات لدى الجنسين تبيّنت هذه الفجوة بينهما بالاعتماد على اختلافات بيولوجية مما يتعين ادماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من اجل الحد من هذه الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والاطار الجهوي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333878