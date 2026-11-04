تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تطرّقا خلالها إلى أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في عديد المجالات وأكّدا أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق أرحب على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وتناول الوزيران، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، مختلف الاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، وما يتطلّبه من إعداد جيّد، وفقا للمبادئ الفضلى المتصلة باحترام خيارات المؤسسات الوطنية والسيادة والمصالح المتبادلة.وثمّن الجانبان، في هذا الإطار، المستوى المتميّز الذي يشهده حجم الاستثمارات المشتركة والخاصة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفّق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة.كما أكّد الوزير النفطي على الدور الهام الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، باعتبارها مكوّنا فاعلا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلد الإقامة.من جهة أخرى، أكّد الوزير الفرنسي عن دعم ومساندة بلاده لتونس من أجل مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتطويره، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.