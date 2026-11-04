السيد أول مسلم بمجلس الشيوخ الأمريكي

"MICHIGAN, WE DID IT!"



Abdul El-Sayed celebrates his projected U.S. Senate victory in Michigan, telling supporters he is “so proud and honored” to stand before them as senator-elect.



El-Sayed, who repeatedly used the phrase “inshallah,” meaning “God willing,” throughout the campaign, reflects on his victory.



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طريق عبد الرحمن إلى الكونغرس



أعلن المرشح الديمقراطي، الأربعاء 4 نوفمبر، فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان، بعد النتائج التي أظهرت تقدمه في السباق الانتخابي على منافسه الجمهوري مايك روجرز.ويُعد فوز محطة بارزة في مسيرته السياسية، إذ ينضم إلى مجلس الشيوخ ممثلاً للحزب الديمقراطي، ليصبحويأتي هذا الفوز في ظل تنامي الحضور السياسي للأميركيين من أصول عربية في المؤسسات المنتخبة بالولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بدورهم في الاستحقاقات الانتخابية على المستويين المحلي والفيدرالي.وقال السيد، في خطاب ألقاه بمقر حملته الانتخابية في ديترويت: «لقد فعلناها! أنا فخور جداً ويشرّفني أن أقف هنا سناتوراً منتخباً عن ولاية ميشيغان العظيمة».وكان عبد الرحمن السيد، وهو مسلم أميركي من أصل مصري وُلد في ولاية ميشيغان، هدفاً لهجمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجمهوريين آخرين، شككوا مراراً في ولائه للولايات المتحدة، ووصفوه، دون أساس، بأنه متعاطف مع الإرهابيين، محذرين من أن انتخابه سيؤدي إلى شن هجمات على الأميركيين.ووصف التشكيك في ولائه للولايات المتحدة بأنه أمر «مخزٍ».وجاء فوزه رغم التعثر المفاجئ الذي شهدته حملته الانتخابية، بعد إعلان النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز دعمها للمرشح الجمهوري، في وقت كثّف فيه الحزبان جهودهما الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين المقبلين.وفي سياق النتائج الانتخابية، فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، محققين انتصارات واسعة امتدت إلى معاقل جمهورية، في وقت وجّه فيه عشرات الملايين من الناخبين توبيخاً للرئيس الأميركي.