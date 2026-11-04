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السيد أول مسلم بمجلس الشيوخ الأمريكي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 08:46 قراءة: 1 د, 31 ث
      
أعلن المرشح الديمقراطي عبدول (عبد الرحمن) السيد، الأربعاء 4 نوفمبر، فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان، بعد النتائج التي أظهرت تقدمه في السباق الانتخابي على منافسه الجمهوري مايك روجرز.


ويُعد فوز محطة بارزة في مسيرته السياسية، إذ ينضم إلى مجلس الشيوخ ممثلاً للحزب الديمقراطي، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي.


ويأتي هذا الفوز في ظل تنامي الحضور السياسي للأميركيين من أصول عربية في المؤسسات المنتخبة بالولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بدورهم في الاستحقاقات الانتخابية على المستويين المحلي والفيدرالي.


وقال السيد، في خطاب ألقاه بمقر حملته الانتخابية في ديترويت: «لقد فعلناها! أنا فخور جداً ويشرّفني أن أقف هنا سناتوراً منتخباً عن ولاية ميشيغان العظيمة».


طريق عبد الرحمن إلى الكونغرس

وكان عبد الرحمن السيد، وهو مسلم أميركي من أصل مصري وُلد في ولاية ميشيغان، هدفاً لهجمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجمهوريين آخرين، شككوا مراراً في ولائه للولايات المتحدة، ووصفوه، دون أساس، بأنه متعاطف مع الإرهابيين، محذرين من أن انتخابه سيؤدي إلى شن هجمات على الأميركيين.

ووصف التشكيك في ولائه للولايات المتحدة بأنه أمر «مخزٍ».

وجاء فوزه رغم التعثر المفاجئ الذي شهدته حملته الانتخابية، بعد إعلان النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز دعمها للمرشح الجمهوري، في وقت كثّف فيه الحزبان جهودهما الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين المقبلين.

وفي سياق النتائج الانتخابية، فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، محققين انتصارات واسعة امتدت إلى معاقل جمهورية، في وقت وجّه فيه عشرات الملايين من الناخبين توبيخاً للرئيس الأميركي.
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