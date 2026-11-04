انطلقت، صباح يوم الأربعاء بالعاصمة، أشغال المؤتمر العربي حول "إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية، وتنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة العمل العربية على امتداد يومين.وينتظم هذا المؤتمر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، بهدف بحث التحولات التي تشهدها أسواق العمل بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، واستشراف متطلبات تطوير الموارد البشرية وتعزيز حمايتها الاجتماعية ومواكبتها للمهارات الجديدة. ويندرج تنظيمه في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الصادر خلال دورته الخامسة والأربعين المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2025.وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، في كلمته الافتتاحية، أن الثورة التكنولوجية لم تعد مجرد أداة لتحسين الإنتاجية وتسريع الخدمات، بل أصبحت قوة تعيد تشكيل الاقتصاد وطبيعة المهن والعلاقات المهنية، وتؤثر في فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التحولات الراهنة تفرض مراجعة المقاربات التقليدية في إدارة الموارد البشرية وتنظيم العمل.وأضاف أن التحدي لم يعد يقتصر على استبدال أدوات العمل بأخرى أكثر تطورا، بل يتعلق بتحول هيكلي يعيد تشكيل سوق الشغل ويغير الحدود بين العمل المأجور والعمل المستقل، وبين فضاءات العمل المادية والرقمية، فضلا عن التغيرات التي تطال المهارات التقنية والمعارف الإنسانية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة ضمان مقومات العمل اللائق وشفافية العلاقات المهنية وتيسير النفاذ إلى الحماية الاجتماعية، إلى جانب تنظيم العمل عن بعد بما يكفل المساواة في الحقوق وتكييف الآليات القانونية والاجتماعية مع خصوصيات العمل المتقطع وغير المنتظم.واعتبر أن العدالة الرقمية ينبغي أن تكون جزءا من العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان لا يتمثل في الاختيار بين حماية العامل ومواكبة التطور الاقتصادي، وإنما في إرساء معادلة متوازنة تجعل من الحماية الاجتماعية رافعة للتنمية ومن التنظيم القانوني أداة لتشجيع التشغيل المنتج والمبادرة والابتكار.ومن جهته، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أعاد تشكيل أسواق العمل وغير طبيعة الوظائف القائمة، معتبرا أن ما تتيحه هذه التحولات من فرص للنمو والابتكار يقابله تحدٍّ يتمثل في تمكين العاملين من المعارف والمهارات الرقمية اللازمة للتكيف مع المتغيرات ومواكبة متطلبات المنافسة.من جانبه، أكد مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الوزير المفوض طارق النابلسي، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لتطوير المهارات وترسيخ التعلم المستمر ودعم القيادة والابتكار وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والعمل الإنساني.كما دعا إلى تطوير منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على المساواة في تنمية الموارد البشرية وأنسنة التكنولوجيات وتحديث تشريعات العمل، معربا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ إعلان المبادئ وتحقيق أهدافه.ويتضمن برنامج المؤتمر عددا من الجلسات التي تتناول الاستثمار في الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعلم مدى الحياة وتعزيز قابلية التشغيل والتكيف مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن مستقبل المهارات والوظائف في ظل الثورة التكنولوجية وانعكاساتها الاجتماعية وسبل تعزيز العمل اللائق.كما تبحث الجلسات دور مشروعات الأسر المنتجة والمبادرات الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وآليات تعزيز التعاون العربي لتنفيذ إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية.