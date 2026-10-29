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الرابطة الأولى - التعادل السلبي يحسم كلاسيكو النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والنادي الافريقي يفوز بصعوبة على النادي البنزرتي والملعب التونسي يعقمق جراح الترجي الجرجيسي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 18:10 قراءة: 4 د, 2 ث
      
صامت شباك ملعب الطيب المهيري عن الاهداف في قمة مباريات تدارك الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين النادي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي، في حين شهد ملعب حمادي العقربي برادس غزارة تهديفية في قمة حسمها النادي الافريقي بصعوبة امام النادي البنزرتي، وحسم الملعب التونسي مواجهته بهدف دون مقابل على حساب ضيفه الترجي الجرجيسي.
ففي ملعب الطيب المهيري بصفاقس لم يف كلاسيكو الجولة بين أبناء نادي عاصمة الجنوب وفريق باب سويقة بوعوده في مباراة كانت شحيحة من الفرص لتنتهي على تعادل سلبي.

ولاح الارهاق على لاعبي الفريقين اثر ماراتون المباريات في الاستحقاقين القاريين لممثلي كرة القدم التونسية في المسابقتين الافريقيتين للاندية، ليكتفي كل فريق بنقطة اضافها الى عداده، وبقي الترجي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، كما بقي النادي الصفاقسي في المرتبة التاسعة برصيد 9 نقاط، منقوصين من مباراة.
وبعد ان حسم الشوط الاول لفائدته بثلاثية كاملة دون ردّ، بفضل ثنائية حمزة الخضراوي وهدف ريان الجبالي، وجد النادي الافريقي صعوبة كبرى في الخروج بنقاط المباراة امام النادي البنزرتي الذي انتفض في الشوط الثاني مستغلا هدفا عكسيا سجله مدافع نادي باب الجديد ياسين بوعبيد ضد مرماه، قبل ان يحول علاء الدين الدريدي بنجاح كرة من علامة الجزاء الى هدف ثان.

وبلغت المباراة في دقائقها الاخيرة ذروة التشويق بعد ان مر قرش الشمال بجانب ريمونتادا تاريخية من ملعب حمادي العقربي برادس بالذات.
واضطر المدرب ماهر الكنزاري الى اجراء تعديلات شملت عديد المراكز في المباراة التي جاءت اثر تأهل شاق الى دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية.

وسيكون النادي الافريقي، الذي قفز الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، على موعد مع مباراتين مؤجلتين يومي 3  و7 نوفمبر القادم امام كل من الملعب التونسي وتقدم ساقية الداير تواليا.
في حين يحتل النادي البنزرتي المركز السادس برصيد 11 نقطة.
وعلى ملعب الهادي النيفر بباردو، استعاد الملعب التونسي نغمة الانتصارات اثر عودته خلال المباراة الفارطة من ملعب 7 مارس بهزيمة امام المتصدر اتحاد بن قردان، عقب انتصاره على ترجي جرجيس بهدف جميل بتصويبة ساحقة من امضاء رفاء الدين الرياحي.
وعمّق ابناء باردو من جراح ترجي الجنوب الذي لا زال يتجرع خروجه منذ الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفيديرالية الافريقية ومروره بجانب تأهل تاريخي الى دور المجموعات.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد شهدت المباراة اصابة قائد الترجي الجرجيسي وحارس مرماه سيف الدين الشرفي، في المواجهة التي كان خلالها المدرب لطفي صلبلب مدربا للفريق، ووسط أنباء متضاربة عن مغادرة شكري الخطوي دفة المقاليد الفنية لفريق عاصمة الزياتين.
ويحتل الملعب التونسي، المنقوص من مباراتين، المركز السابع برصيد 10 نقاط، في حين يحتل ترجي جرجيس، الذي مني بهزيمته الرابعة في البطولة، المرتبة 12 برصيد 6 نقاط، منقوصا من مباراة.


النتائج

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي 0-0 الترجي الرياضي.

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي 3-2 النادي البنزرتي.

سجّل أهداف النادي الإفريقي حمزة الخضراوي في الدقيقتين 27 و30 وريان الجبالي في الدقيقة 37، فيما جاء هدف النادي البنزرتي الأول عن طريق ياسين بوعبيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، وأضاف علاء الدين الدريدي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1-0 الترجي الجرجيسي.

سجّل رفاء الدين الرياحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| تقدم ساقية الداير | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| الملعب التونسي | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| النادي الصفاقسي | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| النجم الساحلي | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| مستقبل المرسى | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| نجم المتلوي | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| أمل حمام سوسة | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
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