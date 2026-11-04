تطوّر قائم القروض الموجّهة إلى الإقتصاد إلى 123 مليار دينار موفى سنة 2025

بلغ قائم القروض المسندة إلى الاقتصاد في تونس نحومع موفى سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة خلال سنة 2024، وفق التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025، الصادر الأربعاء عن البنك المركزي التونسي.وأظهر تحليل تطور القروض حسب فئة المستفيدين ارتفاع قائم القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة بنسبةخلال سنة 2025، مقابل 1.5 بالمائة في السنة السابقة، مدفوعا أساسا بنمو القروض قصيرة الأمد الموجهة لتمويل نشاط الاستغلال، التي ارتفعت بنسبة، مقابل 1 بالمائة سنة 2024.في المقابل، تراجعت القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبةخلال سنة 2025، بعد انخفاضها بنسبة 2.1 بالمائة في السنة السابقة.أما القروض الممنوحة للمؤسسات والإدارات العمومية، فقد ارتفعت بنسبةخلال سنة 2025، مقابل زيادة بنسبة 9.6 بالمائة سنة 2024.وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة إلى المهنيين، ارتفعت حصة القطاع الفلاحي والصيد البحري إلىسنة 2025، مقابل 4.8 بالمائة سنة 2024، في حين تراجعت حصة قطاع الخدمات من 52.2 إلى، والصناعة من 43 إلىوبلغ إجمالي القروض المسندة إلى الأفرادمع موفى سنة 2025، مقابل 30.036 مليار دينار قبل ذلك بسنة.ويُعزى هذا التطور المحدود في قائم القروض الموجهة إلى الأفراد، وفق التقرير، إلى تراجع القروض المخصصة للسكن بنسبةفي نهاية سنة 2025، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.1 بالمائة في نهاية سنة 2024.كما واصل قائم القروض الممنوحة للأفراد تراجعه من حيث حصته من إجمالي القروض المسندة إلى الاقتصاد، لتنخفض منفي نهاية سنة 2024 إلىمع موفى سنة 2025.