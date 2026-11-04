الانتخابات الأمريكية .. الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ

انتزع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، واقترب من استعادة الأغلبية في مجلس النواب، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أُجريت أمس الثلاثاء، في نتائج من شأنها التأثير على قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.وجاءت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عقب فوزهم بمقاعد في عدد من الولايات التي كانت تصوّت تاريخياً للحزب الجمهوري، من بينهاويسعى الديمقراطيون، من خلال هذه الانتخابات، إلى استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بما يمنحهم دوراً أكبر في رسم السياسات التشريعية والرقابة على عمل الإدارة الأمريكية.وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الديمقراطيين سيرغبون في العمل معه، محذراً من أنه سيلجأ إلى استخدام حق النقض ضد كل شيء في حال عدم التعاون.وتُعد نتائج انتخابات التجديد النصفي عاملاً حاسماً في تحديد موازين القوى داخل الكونغرس، ومدى قدرة الرئيس على تمرير مشاريعه خلال الفترة المتبقية من ولايته.