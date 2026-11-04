ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على أيك أثينا في الوقت القاتل
حقق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم الفريق الملكي المواجهة في الوقت القاتل.
وكان الفريق اليوناني سباقا إلى افتتاح التسجيل عن طريق الموريتاني أبوبكاري كويتا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 78، بعدما كان اليوناني ستافروس بيليوس قد أعاد أيك أثينا إلى التعادل في الدقيقة 75.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر.
في المقابل، تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل فوز واحد، ليحتل المركز الثلاثين في جدول الترتيب.
وكان الفريق اليوناني سباقا إلى افتتاح التسجيل عن طريق الموريتاني أبوبكاري كويتا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 78، بعدما كان اليوناني ستافروس بيليوس قد أعاد أيك أثينا إلى التعادل في الدقيقة 75.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر.
في المقابل، تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل فوز واحد، ليحتل المركز الثلاثين في جدول الترتيب.
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