ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على أيك أثينا في الوقت القاتل

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم الفريق الملكي المواجهة في الوقت القاتل.وكان الفريق اليوناني سباقا إلى افتتاح التسجيل عن طريق الموريتانيفي الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزيالتعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسيالهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 78، بعدما كان اليونانيقد أعاد أيك أثينا إلى التعادل في الدقيقة 75.وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن الأوروغويانيمن تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90.وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، رافعا رصيده إلىفي المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر.في المقابل، تجمد رصيد أيك أثينا عند، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل فوز واحد، ليحتل المركز الثلاثين في جدول الترتيب.