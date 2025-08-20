جلسة عمل بوزارة التجهيز والاسكان لمتابعة صفقة انجاز أشغال بناء4 مستشفيات في جلمة وحفوز ومكثر وغار الدماء
أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، يوم الثلاثاء، على اجتماع تنسيقي لمتابعة صفقة إنجاز أشغال بناء أربعة مستشفيات جهوية صنف "ب" بكلّ من جلمة (سيدي بوزيد) وحفوز(القيروان) ومكثر (سليانة) وغار الدماء (جندوبة) والمقدرة تكلفتها الجملية بحوالي بـ358 فاصل 7 مليون دينار تونسي .
وأكد الزواري على ضرورة تسهيل الاجراءات للانطلاق في الأشغال في اقرب الآجال،وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ داعيا المقاولة الى بذل كلّ مجهوداتها لإنجاز المشاريع وفق الآجال التعاقدية مع الجودة في التنفيذ
وتشرف وزارة التجهيز والإسكان على إنجاز هذه المستشفيات الأربعة كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الصحة كصاحب المنشأ، بتكلفة ممولة بشكل مشترك من ميزانية الدولة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
وأكد الزواري على ضرورة تسهيل الاجراءات للانطلاق في الأشغال في اقرب الآجال،وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ داعيا المقاولة الى بذل كلّ مجهوداتها لإنجاز المشاريع وفق الآجال التعاقدية مع الجودة في التنفيذ
وتشرف وزارة التجهيز والإسكان على إنجاز هذه المستشفيات الأربعة كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الصحة كصاحب المنشأ، بتكلفة ممولة بشكل مشترك من ميزانية الدولة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
وحضر الاجتماع التنسيقي المدير العام للبنايات المدنية والمسؤولين عن المجمع المقاولات الكويتي المشرفة على الإنجاز ومكتب الدراسات و ثلة من إطارات الوزارة و ممثلين عن وزارتي الصحة والتخطيط والاقتصاد
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313602