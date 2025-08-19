Babnet   Latest update 22:39 Tunis

توزر: أشغال المحافظة على المياه والتربة تسهم في خلق محميات طبيعية وتدعم الغطاء النباتي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 22:39 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تنجز دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر في سياق برامجها للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين الغطاء النباتي، مجموعة من التدخلات عبر خلق محميات طبيعية لغراسة أنواع مختلفة من الأشجار ومنشآت للمحافظة على مياه السيلان وجمعها، وفق تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وبين التقرير أهمية دور الفسقيات، التي تنجزها الدائرة بالمناطق الشمالية من الولاية (معتمدية تمغزة)، في تجميع كميات معتبرة من مياه السيلان المتأتية من الأودية المتاخمة للمناطق الجزائرية المجاورة وذلك خاصة بمنطقتي الفريد والرميثة وكذلك منشآت مائية أنجزت بواسطة طوابي نمن الهندي الأملس بمنطقتي ميداس ووادي الكلب.



وتهدف هذه التدخلات إلى تعزيز الغطاء النباتي بالمحيط المباشر للمنشآت والحد من انجراف التربة، زيادة على تحسين المشهد الطبيعي ودعم التنوع البيولوجي وتوفير الأعلاف للماشية.

وكانت تدخلات دائرة المحافظة على المياه والتربة تركزت في السنوات الأخيرة على بناء الفسقيات التي تستخدم لتجميع مياه الأمطار وحفظها، بما يضمن توفير المياه في فترات الجفاف ويساهم في تغذية المائدة المائية الجوفية وتتولى الدائرة كذلك زراعة الأشجار بمختلف أنواعها في المناطق المستهدفة بتدخلاتها بما يساهم في تثبيت التربة والحد من الانجراف إضافة إلى خلق بيئة خضراء تحافظ على التوازن البيئي وتوفر الظل والمأوى للإنسان والحيوان.

ويعكس هذا التدخل المزدوج بين بناء الفسقيات وزراعة الأشجار، وفق تقرير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رؤية استشرافية تهدف إلى استغلال الموارد المائية المتوفرة وحماية الأراضي الزراعية من أجل استدامة الموارد الطبيعية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313584


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    