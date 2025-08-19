توزر: أشغال المحافظة على المياه والتربة تسهم في خلق محميات طبيعية وتدعم الغطاء النباتي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

تنجز دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر في سياق برامجها للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين الغطاء النباتي، مجموعة من التدخلات عبر خلق محميات طبيعية لغراسة أنواع مختلفة من الأشجار ومنشآت للمحافظة على مياه السيلان وجمعها، وفق تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.



وبين التقرير أهمية دور الفسقيات، التي تنجزها الدائرة بالمناطق الشمالية من الولاية (معتمدية تمغزة)، في تجميع كميات معتبرة من مياه السيلان المتأتية من الأودية المتاخمة للمناطق الجزائرية المجاورة وذلك خاصة بمنطقتي الفريد والرميثة وكذلك منشآت مائية أنجزت بواسطة طوابي نمن الهندي الأملس بمنطقتي ميداس ووادي الكلب.

