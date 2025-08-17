أفروبسكيت 2025 – المجموعة الثانية: نيجيريا تحسم الصدارة أمام الكاميرون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a22bb02ec932.84485224_emlknjqfphigo.jpg width=100 align=left border=0>

حسم المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة (أفروبسكيت 2025) المقامة حاليًا في أنغولا، بعد فوزه اليوم الأحد على نظيره الكاميروني بنتيجة 99-90 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.



الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

