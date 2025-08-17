Babnet   Latest update 21:03 Tunis

أفروبسكيت 2025 – المجموعة الثانية: نيجيريا تحسم الصدارة أمام الكاميرون

حسم المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة (أفروبسكيت 2025) المقامة حاليًا في أنغولا، بعد فوزه اليوم الأحد على نظيره الكاميروني بنتيجة 99-90 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

الترتيب النهائي للمجموعة الثانية


* نيجيريا: 6 نقاط – تأهل مباشر إلى ربع النهائي

* الكاميرون: 5 نقاط – يلعب دور الملحق
* تونس: 4 نقاط – يلعب دور الملحق
* مدغشقر: 3 نقاط – أقصيت من المنافسة

مسار المنتخب التونسي

المنتخب التونسي، حامل لقب النسختين الأخيرتين، ضمن مكانه في دور الملحق المؤهل لربع النهائي بفضل فوزه في الجولة الختامية على مدغشقر (81-60). وكان قد خسر في المباراتين السابقتين أمام الكاميرون (65-86) ونيجيريا (66-87).
وسيلتقي زملاء أشرف القنوني في الملحق مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، التي تضم كوت ديفوار، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية ورواندا.

نظام البطولة

* صاحب المركز الأول في كل مجموعة (4 مجموعات) يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.
* صاحبا المركزين الثاني والثالث يخوضان دور الملحق لتحديد بقية المتأهلين إلى دور الثمانية.

نتائج مباريات المجموعة الثانية

* الأحد 17 أوت 2025

* تونس – مدغشقر: 81-60
* نيجيريا – الكاميرون: 99-90
* الجمعة 15 أوت 2025

* تونس – نيجيريا: 66-87
* الكاميرون – مدغشقر: 80-77
* الأربعاء 13 أوت 2025

* تونس – الكاميرون: 65-86
* نيجيريا – مدغشقر: 77-59


