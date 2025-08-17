تقديم مطالب السكن الجامعي وتجديد السكن بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ينطلق بداية من 20 أوت إلى غاية 30 سبتمبر المقبل
دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة الباكالوريا 2025 والراغبين في الحصول على السكن الجامعي إضافة إلى الطالبات المتحصلات على شهادة باكالوريا لسنة 2024 الراغبات في تجديد السكن الجامعي إلى تقديم مطالبهم حصريا عبر الموقع الرسمي للديوان، وذلك ابتداء من 20 أوت الجاري إلى غاية 30 سبتمبر لسنة 2025.
ويتعين على الراغبين في التمتع بهذه الخدمات تقديم مطالبهم على الرابط الالكتروني htttps://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login
ويتعين على الراغبين في التمتع بهذه الخدمات تقديم مطالبهم على الرابط الالكتروني htttps://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login
ويشترط على الراغبين في الحصول على السكن الجامعي الحصول على تعيين بمؤسسة تعليم عال عمومي بولايات صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قبلي، قفصة وتوزر.
كما يشترط وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كم عن مؤسسة التعليم العالي المعين بها وأن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2025
وسيتم الإعلان عن نتائج مطالب السك الجامعي حسب روزنامة العودة الجامعية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313490