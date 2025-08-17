Babnet   Latest update 22:35 Tunis

تقديم مطالب السكن الجامعي وتجديد السكن بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ينطلق بداية من 20 أوت إلى غاية 30 سبتمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025
      
دعا  ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة الباكالوريا 2025 والراغبين في الحصول على السكن الجامعي إضافة إلى الطالبات المتحصلات على شهادة باكالوريا لسنة 2024 الراغبات في تجديد السكن الجامعي إلى تقديم مطالبهم حصريا عبر الموقع الرسمي للديوان، وذلك ابتداء من 20 أوت الجاري إلى غاية 30 سبتمبر لسنة 2025.
 
ويتعين على الراغبين في التمتع بهذه الخدمات تقديم مطالبهم على الرابط الالكتروني  htttps://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login

 

ويشترط على الراغبين في الحصول على  السكن الجامعي الحصول على تعيين بمؤسسة تعليم عال عمومي بولايات صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قبلي، قفصة وتوزر.
 
كما يشترط وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كم عن مؤسسة التعليم العالي المعين بها وأن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2025
وسيتم الإعلان عن نتائج مطالب السك الجامعي حسب روزنامة العودة الجامعية.  
 
 


الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
تونس
