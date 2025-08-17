تقديم مطالب السكن الجامعي وتجديد السكن بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ينطلق بداية من 20 أوت إلى غاية 30 سبتمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>

دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة الباكالوريا 2025 والراغبين في الحصول على السكن الجامعي إضافة إلى الطالبات المتحصلات على شهادة باكالوريا لسنة 2024 الراغبات في تجديد السكن الجامعي إلى تقديم مطالبهم حصريا عبر الموقع الرسمي للديوان، وذلك ابتداء من 20 أوت الجاري إلى غاية 30 سبتمبر لسنة 2025.



ويتعين على الراغبين في التمتع بهذه الخدمات تقديم مطالبهم على الرابط الالكتروني htttps://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login

